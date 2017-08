I jep fund dilemes, Dritan Demiraj konfirmon doreheqjen/ I gatshëm të kontribuoj në drejtimin e …

Dritan Demiraj, ministri teknik i Brendshëm, përmes një komenti në rrjetet sociale ka konfirmuar dorëheqjen nga posti qeveritar, sikundër shpreh vendosmërinë për të kontribuar në drejtimin e agjensive ligjzbatuese që merrem me çështje të sigurise dhe mbrojtjes kombëtare. Demiraj ka bërë një bilanc të punës së tij në 12 javët e drejtimit të një prej institucioneve më të rëndësishme në vend, ndërsa ka pranuar se ka drejtuar edhe vetë operacionet kundër drogës apo arrestimin e kultivuesve dhe trafikantëve të saj. Ministri teknik falenderon të gjithë kolegët e tij që bashkëpunoi në këtë periudhë, kreun e PD-së për besimin që i dha, drejtues të institucioneve ligjzbatuese, por nuk përmend kryeministrin Edi Rama.

Mesazhi i Dritan Demiraj

Këto 12 javë në detyre si ministër i Punëve të Brendshme ka qenë një nder i jashtëzakonshëm ti shërbeja vendit, qytetarëve dhe të gjithë shtetasve që jetojne e punojnë në Shqipëri.

Dëshiroj që ti shpreh mirënjohjen më të thellë kryetarit të Partise Demokratike, Z. Lulzim Basha për besimin për të kryesuar këtë dikaster në një moment të vështirë për vendin dhe për mbështetjen e Tij të vazhdueshme shtetare për të realizuar detyrat tona kushtetuese.

Bashkëpunimi me kolegët në qeveri, znj Mandia, Vukaj, Karabina, Kërtusha, z Bardhi dhe Beqiri, kolegët e shkëlqyer të MPB, Policisë së Shtetit, SHISH, Prokurorisë së Përgjithshme, Prokurorisë së Krimeve të Rënda, Avokatin e Popullit dhe gjithë agjensive ligjzbatuese të vendit, kanë qenë në frymën institucionale dhe me këtë rast shpreh një falenderim të madh për përballimin e një sërë sfidash të mëdha siç ishin mbarëvajtja pa incidente e procesit zgjedhor, lufta pa kompromis ndaj kultivimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike, trafikimit të qenieve njerëzore, lufta kundër terrorizmit, emergjencave civile dhe sigurimi i një sezoni turistik të qetë.

Prioriteti im për tolerancë zero ndaj drogës në bashkëpunimi me Policinë e Shtetit prodhoi disa rezultate te dukshme: 37 tonë kanabis i sekuestruar, 40 mijë rrënjë kanabis të shkatërruara, 13 skafe të konfiskuara dhe mbi 75 vetë të arrestuar për kultivim dhe trafikim të lëndëve narkotike. Masat për të goditur fenomenin e kanabisit kanë qenë maksimale duke i drejtuar operacionet dhe arrestimet dhe personalisht në terren dhe jo masa prapagandistike.

Bashkëpunimi me Prokurorinë e Përgjithshme, Shërbimin Informativ dhe të gjitha institucionet e përfshira në planin e masave ka qene shumë i lartë, intensiv dhe smart. Kontrolli absolut i territorit ka qenë dhe do te jetë detyrë që çdo individ me uniformë policore duhet te angazhohet maksimalisht.

Një falenderim për cdo efektiv të ndershem të Policisë së Shtetit. Organizata e Policisë së Shtetit ka punonjës të përkushtuar, që janë në front të parë në luftën kundër trafiqeve te paligjshme në përgjithësi dhe trafikut të lëndëve narkotike në veçanti. Unë, ashtu si dhe çdo qytetar i këtij vendi, mendoj se ka individë të korruptuar, të implikuar e kontribues në ideimin dhe zbatimin e të ashtuqujturit plan i kanabizimit të vendit, dhe për këtë duhet bërë një punë më e mirë në vazhdim nga prokuroria dhe gjykatat për të mos lejuar këta individë të kthehen në fenomen të shoqërise shqiptare. Në gjykimin tim, reagimi qytetar ndaj këtyre fenomeneve duhet të shtojë presionin ndaj çdo institucioni ligjzbatues për të bërë detyrën dhe risjellë sundimin e ligjt në vend.

Kam dhe një falenderim të sinqertë per gazëtarët dhe median e lirë. Kam pasur një bashkëpunim të mirë e jam ndjerë i vlerësuar që media ka përkrahur e përcjellë publikisht mesazhet që unë në cilësinë e ministrit të Brendshëm kam pasur për qytetarët në ushtrim të detyrave të mia. Thënë kjo, mendoj se duhet të sqaroj se çdo kontribut i imi në qeverisje është bërë në funksion të realizimit të qëllimeve të treguara më lart në kuadër të detyres time si ministër teknik, e sigurisht jo në kuader të përfshirjes time në qeverine e ardhshme të mazhorancës aktuale. Kam qenë dhe vazhdoj të jem i vendosur për të kontribuar në drejtimin e agjensive ligjzbatuese që merrem me çështje të sigurise dhe mbrojtjes kombëtare.

Punë të mëdha e presin përpara Shqipërinë!