Për të gjithë juristët e ekonomistët shqiptarë! Ja ku mund të kërkoni punë të mirëpaguar

Te gjithë ata qe dëshirojnë te jene pjese e procesit te vetingut e dëshirojnë te punojne prane vëzhguesve ndërkombëtare, kane afat deri ne 31 gusht per te aplikuar pranë Bashkimit Europian.

Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit ka publikuar thirrjen per jurist, eksperte te teknologjisë se informacionit, përkthyes, ekonomiste te cilët deri ne vitin 2020 do te ndihmojnë ONM ne procesin e kontrollit te gjyqtareve dhe prokuroreve shqiptare. Sipas njoftimit, projekti është i Ministrise se Drejtësisë Austriake ne bashkëpunim me Këshillin e Larte te Drejtësisë te Italisë dhe delegacionin e BE ne Tirane dhe synon te krijoje infrastrukturën e nevojshme per vëzhguesit ndërkombëtare qe do te asistojnë procesin e vetingut.

“Objektivi eshte te rritet cilësia profesionale e gjyqtareve dhe prokuroreve, te reduktohet ndikimi I krimit te organizuar, politikes e korrupsionit ne dhenien e drejtesise; si dhe te rritet integriteti dhe llogaridhënia e institucioneve te gjyqësorit.”

Procesi i vetingut pritet te nise ne muajin shtator, por vëzhguesit ndërkombëtare tashme kane mbërritur ne Tirane dhe institucione si Inspektorati i Larte i Deklarimit te Pasurive dhe Drejtoria e Sigurisë se Informacionit te klasifikuar kane nisur procesin e verifikimit te gjyqtareve dhe prokuroreve./Vizion Plus