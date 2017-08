Tre skenarët e luftës nukleare, ja çfarë parashikon analisti për politikën e jashme në Uashington…

Një konflikt real mes Koresë së Veriut dhe SHBA-së e aleatëve të saj në gadishulli do të ishte fatal për miliona njerëz. Prej vitesh, në Shtëpinë e Bardhë dhe Departamentin Amerikan të Shtetit thuhet se është diskutuar skenari i një Koreje Veriore bërthamore.

Por nëse tre vite më parë politikanët qeshnin me këtë opsion të parashikuar nga analistët, tani janë përballur me realitetin. Koreja e Veriut ka 60 koka nukleare, me të cilat mund të godasë Korenë e Jugut, Japoninë, bazat amerikane në gadishullin korean dhe rreth tij, si dhe tokën amerikane.

Sipas analistit për politikën e jashtme në Uashington DC, Harry J. Kazianis, nëse Peniani vendos të lëshojë një raketë të mbushur nukleare drejt Seulit, Tokios, apo bazave ushtarake të SHBA, masakra do të jetë si asgjë e parë deri më sot, madje as në Luftën II Botërore.

Miliona e miliona njerëz do të vdisnin nga shpërthimi ose do të bëheshin viktima të lëndëve radioaktive, pasojat e të cilave do të zgjasnin për vite e vite me radhë.

Sipas një zyrtari të Pentagonit, që ka komunikuar me Kazianis, nisja e një lufte bërthamore do të ishte njësoj “sikur Luciferi të hapte portat e ferrit”.

Në analizën e botuar në “Foxneës”, Kazianis shkruan mbi tre skenarë të mundshëm të një sulmi nga Koreja e Veriut, të cilat ishin parashikuar se do të ndodhnin kur ky shtet mund të kishte armë nukleare në vitin 2020, por realiteti tregoi se ajo i ka që në 2017.

Skenari i parë

Forcat amerikane dhe aleatët e saj në gadishullin Korean u sulmuan në mënyrë të papritur me armë konvencionale vetëm nga Koreja e Veriut, duke iu përgjigjur informacioneve të inteligjencës, se Uashingtoni po shtonte forcat në rajon për një sulm të mundshëm. Kim vendos të hapë këtë Luftë të Dytë Koreane, duke nisur një ofensivë masive të artilerisë në Seul, ndërsa hedh 250 raketa të vogla dhe të mesme në të gjithë Korenë e Jugut dhe Japoninë.

Forcat aleate kundërsulmojnë, duke u fokusuar kryesisht në armët e shkatërrimit në masë të Kim, kërcënimi më i madh, duke eliminuar atë çfarë ata mendojnë se është gjithçka që ai ka. Përfundimisht, forcat aleate luftojnë në gadishull dhe afrohen në Penian, kryeqytetin e Koresë së Veriut. Por Kim, ka katër armë bërthamore të fshehura nga ‘sytë’ e SHBA dhe vendos të sulmojë Seulin dhe Tokion.

Ndërkohë që aleatët fitojnë luftën, viktimat nga sulmet bërthamore rezultojnë në mbi një milion njerëz të vdekur dhe miliona të tjerë të plagosur. Shtoni numrin tronditës të viktimave që do të shkaktohen edhe nga sulmet e aleatëve, do të jetë një numër tronditës.

Skenari i dytë

Kim nis një konflikt duke përdorur armë bërthamore si njëlloj “Pearl Harbor” atomik, pra në bazat amerikane në Azi-Paqësor. Kjo ndodh, ndërkohë që forcat amerikane dhe aleatët përgatiten për një operacion të ndryshimit të regjimit, duke iu përgjigjur kërkesës së bashkësisë ndërkombëtare për Korenë e Veriut, që të heqë dorë nga armët e saj bërthamore, ashtu si Lufta e Dytë e Gjirit.

Por Kim Jongu është një student i historisë. Ai e di se kur forcat amerikane do të mbërrijnë, do të përpiqen të heqin armët e tij të shkatërrimit në masë dhe të lëvizin përgjatë paralelit 38. Ai vendos të sulmojë i pari.

Supozohet se Kim nis sulme të suksesshme bërthamore në Seul, Pusan, In- çeon, Tokio, Sendai dhe Nagoya, me armë bërthamore që godasin çdo qytet, duke kaluar mbrojtëset e raketave. Përpara se aleatët të veprojnë, janë mbi dy milionë njerëz të vdekur në zjarrin atomik.

Skenari i tretë

Është më dramatiku. Forcat aleate përgatiten të nisin pushtimin e mundshëm, por këtë herë Kim vendos të nisë një sulm parandalues në tokën amerikane. Supozohet se ai godet qytetet e synuara në skenarin e dytë, por shton sulme të suksesshme bërthamore në Los Anxhelos, San Francisko, Siatëll dhe Portland.

Analistët kanë llogaritur rreth tre milionë viktima në Azi dhe Amerikë. Kjo, para kundërsulmit nuklear të SHBA-së, që do të shtonte miliona viktima në total. Me kalimin e kohës, Koreja e Veriut shton sulmet bërthamore, së bashku me sulmet kimike dhe biologjike. Në përfundim, Koreja e Veriut mposhtet, por tetë milionë njerëz do të kenë vdekur.