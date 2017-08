Jetonte prej 34-vjetësh në Zvicër, por kjo nuk i ka mjaftuar një shqiptari të Kosovës për t´iu shmangur dëbimit nga ky shtet për 10 vitet e ardhshme.

Vendimi është marrë nga Gjykata Federale, e cila ka rrëzuar ankesën.

Më parë, ai ishte paralajmëruar 3 herë nga autoritetet se do të përballej me largimin nga ky shtet, për shkak të veprimtarisë kriminale, kryesisht në trafikimin e lëndëve narkotike, shkruan “Luzerner Zeitung”.

34-vjeçari u përball për herë të parë me gjykatën para 20 vitesh, kur ishte ende i mitur, por në vitet në vazhdim mbi të do të ngriheshin jo pak, por 25 akuza.

Në intervalin kohor prej 2010 deri 2012 ai ishte marrë me shitblerjen e kokainës, ku mendohet se ka trafiikuar prej 1,625 kilogramëve dhe ka fituar rreth 34 000 franga. Gjykata e Krimeve të Rënda në Luzern në qershor 2013 e dënoi me 33 muaj burg, pavarësisht se qëndroi vetëm 6 muaj.

Pas daljes nga burgu, sërisht është marrë me të njëjtën veprimtari kriminale, ndërsa akuzave i është shtuar edhe mospagimi i taksave, që rezultojnë në rreth 85 mijë franga.

Referuar historisë kriminale, autoritetet vendosën dëbimin e tij nga Zvicra me një afat 10-vjeçar. Por ai, përmes një ankese iu drejtua Gjykatës Federale, ku theksonte se nuk është marrë me drogë prej vitit 2012 dhe se ka qenë punëtor.

Ai ishte përpjekur për të paguar borxhet e tij, ndërsa në të njëjtën kohë ishte martuar (shkurt 2013) dhe prej 15 muajsh ishte bërë baba i një djali.

Familja e tij ka nënshtetësi zvicerane dhe dëbimi i tij prej dhjetë vitesh është i rëndë për relacionin babë-e-bir, thuhet ndër të tjera në ankesë.

Por këto argumente nuk e bindën gjykatën, e cila la në fuqi vendimin për dëbimin e tij, duke e argumentuar se “për shkak të përsëritjes së shumë krimeve, është në interesin e publikut zviceran, që ai të qëndrojë larg”.