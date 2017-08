Tiranë, rikonstruktohet shkolla “Siri Kodra”: në shtator pret 600 nxënës

Rikonstruksioni i plotë i shkollës 9-vjeçare “Siri Kodra” në Tiranë do të përfundojë përpara nisjes së vitit të ri shkollor, në mënyrë që 600 nxënësit që studiojnë në këtë institucion arsimor të gjejnë kushte sa më të mira.

Kryetari i Bashkia e Tiranës, Erjon Veliaj, inspektoi punimet në këtë shkollë, ndërsa theksoi se tashmë të gjitha institucionet arsimore që përfshihen në njësinë administrative nr 8 janë të rikonstruktuara.

“Kemi qenë në çdo çerdhe, në çdo kopsht, në çdo shkollë, po mbarojmë punë te “Siri Kodra”, që viti shkollor të na gjejë gati. Gjithashtu, edhe Shkolla e Kuqe është në përfundim e sipër, ndaj mund të themi me gojën plot se ka filluar kompletimi, një nga një, i njësive të Tiranës me të gjitha institucionet arsimore. Do të punojmë gjatë gjithë muajit gusht, pa ndërprerje, edhe ditët e para të shtatorit, për t’u siguruar që të mbyllim të gjitha kantieret e hapura në Tiranë”, tha Veliaj.

“Siri Kodra”, e cila ishte amortizuar ndër vite si pasojë e mungesës së investimeve, do të ketë ambiente krejtësisht të reja dhe të pajisura me të gjithë bazën e nevojshme, duke krijuar kushte komode për zhvillimin e mësimit.

“Në këtë shkollë nuk ishte vënë dorë prej thuajse 20 vitesh, kështu që i kemi hyrë me themel, duke filluar nga palestrat, klasat, laboratorët, nyjet higjieno-sanitare. Ajo që është më e rëndësishme është koncepti i milingonës, punohet në verë edhe për dimrin”, tha ai.

Projekti merr parasysh edhe ndryshimet klimaterike në kryeqytet, duke siguruar ngrohje në gjithë ambientet e shkollës përmes instalimit të kaldajës.

“Po punojmë tani për kaldajat, që kur të vijnë ngricat, si ato që patëm dimrin e kaluar, më pak shkolla të ndjejnë problematikën e të ftohtit. Pothuajse në të gjitha shkollat e Tiranës investimi kryesor ka qenë kaldaja, e cila të na funksionojë në dimër dhe të mos kemi problematika”, tha Veliaj, ndërsa siguroi se gjithmonë e më shumë investime të Bashkisë së Tiranës do të përqëndrohen në marrjen e masave për instalimin e sistemit ngrohës në institucionet publike dhe në shmangien e përmbytjeve si pasojë e kushteve atmosferike.

Rikonstruksioni total i shkollës 9-vjeçare “Siri Kodra”, parashikon sistemimin e të gjitha linjave elektrike, hidraulike, nyjeve higjieno-sanitare, si dhe rehabilitimin e palestrës. Gjithashtu, do të bëhet rilyerja e fasadës dhe sistemimi i ambienteve të jashtme.