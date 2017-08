Britani e Madhe: shqiptari që mahniti me aftësitë në fushën e kuliranisë, sot përballet me…

Kur u largua nga Shqipëria para dy vjetësh ishte vetëm 16 vjeç, ndërsa sot jeton në Britaninë e Madhe, ku një familje kujdeset për të.

Kjo është historia e Aliut, që u largua për një jetë më të mirë, pa strese e shqetësime, larg dhunës dhe për të ndërtuar të ardhmen e tij.

Shkoi në Britaninë e Madhe duke kaluar përmes Calais-it, ndërsa arriti të gjejë përkrahjen dhe dashurinë e munguar në vendlindjen e tij.

Zgjodhi rrugën për t`u bërë guzhinier dhe ia arriti, pasi sot renditet ndër kulinarët më të mirë për moshën e tij në ishull.

Ali, sapo ka përfunduar vitin e tij të dytë të kursit të teknologjisë ushqimore në ‘Akademinë e Mjeshtërive’ në Hengrovë dhe ka shkëlqyer në rezultate.

Ai tashmë është një kuzhinier i shkëlqyer, duke përfunduar në 3 më të mirët në një konkurs kombëtar.

Ai i bëri përshtypje edhe Simon Hulstës, kuzhinierit të yllit Michelin që drejton një restorant në Devon, duke e futur Aliun në kuzhinë dhe është bashkuar me luftën për të bindur autoritetet që ta lejojnë të qëndrojë në Britani të Madhe djaloshin shqiptar.

John Stokes, kujdestari i tij, për gati dy vjet është kujdesur për Aliun, duke e mbajtur në shtëpinë e tij në Kingsëood.

“Ai u largua nga Shqipëria dy vjet më parë dhe qëllimi i tij ishte thjesht të dilte jashtë. U deshën disa javë për të arritur këtu. Aliu kishte një fëmijëri të vështirë në Shqipërinë rurale, sepse keqtrajtohej nga familja e tij, shpesh kyçej në një kasolle dhe rrallë i lejohej të shkonte në shkollë”, tha John Stokes.

Aliu fillimisht ka aplikuar për azil si një i mitur i pashoqëruar, por nuk i është aprovuar.

Atij iu dha një vizë e përkohshme, e cila mbaroi kur ishte pak më shumë se 17 vjeç, por një kërkesë e re për për të qëndruar në Britani, e bërë në nëntor 2016, u kundërshtua disa javë më parë.

Kujdestari dhe miqtë e tij tani po planifikojnë të apelojnë kundër këtij refuzimi dhe John Stokes ka ngritur një faqe për mbledhjen e fondeve dhe një fushatë # Future4Ali.

“Opsioni i tij i vetëm është të apelojë dhe ai nuk ka të drejtë për ndihmë juridike. Do të kushtonte 5000 euro në ditë për një avokat dhe unë e kam bërë aq sa mundem, por për mua nuk ka të bëjë me paratë, ka të bëjë me lejimin e një personi që tashmë është një qytetar i shkëlqyer në këtë vend dhe dhënien e një mundësie për të pasur një jëtë më të mirë këtu. Unë nuk pres që të mblidhen shumë para, besoj vetëm aq sa për ta ndihmuar. Do të ishte mirë nëse mund t’i bindim autoritetet që ta lejojnë Aliun të qëndrojë”, shprehet kujdestari Stokes.