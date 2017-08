Drejtori i CIA-s: Koreja e Veriut është fuqi bërthamore

Drejtori i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës së SHBA-ve (CIA), Mike Pompeo tha se Koreja e Veriut vazhdon testimet bërthamore por nuk posedon ndonjë informacion se janë në prag të një lufte bërthamore me Korenë e Veriut, transmeton Anadolu Agency (AA).

Pompeo në një deklaratë për televizionin “Fox News Sunday” foli mbi zhvillimet lidhur me Korenë e Veriut.

Ai tha se Pheniani është duke vazhduar punimet për armët bërthamore. “Koreja e Veriut vazhdon me zhvillimin e armëve bërthamore. Punojnë për rreth 20 vite dhe janë afër të bëhen fuqi bërthamore”, deklaroi drejtori i CIA-s, Pompeo.

Lidhur me pyetjen nëse Koreja e Veriut do të sulmojë në një kohë të afërt SHBA-në apo jo, Pompeo u përgjigj: “SHBA-të nuk janë në një situatë që kërkon përfshirjen në luftë bërthamore me Korenë e Veriut. Ne nuk posedojmë një informacion të tillë të inteligjencës”.

Duke folur me lëvdata lidhur me punën diplomatike të presidentit amerikan Donald Trump kundër qeverisë së Phenianit, Pompeo thotë se si rezultat i punës së administratës së Trumpit Koreja e Veriut është izoluar edhe më shumë në rajon.

“Tani më edhe Kina thotë se në rajon nuk duhet të ketë armë bërthamore”, thekson Pompeo.

Sa u përket pohimeve se Koreja e Veriut do t’i vazhdojë testimet e armëve bërthamore, drejtori i CIA-s Pompeo shtoi se ky vend në çdo testim krijon përvojë.