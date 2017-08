Kryeministri Rama ka publikuar analizën e tij për zgjedhjet e qershorit për Qarkun e Gjirokastrës.

Në këtë analizë, del se PS ka patur rritje me mbi 2000 vota, po ashtu edhe LSI me 1 mijë vota, ndersa PD një rënie me 188 vota.

Gjithashtu, ndër problematikat e qytetarëve është çështja e ujit të pijshëm dhe e energjisë elektrike.