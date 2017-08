Aksidenti me pasoje vdekje, PD kerkon heqjen e imunitetit per Aqif Rakipin

Partia Demokratike i kërkoi sot Parlamentit që të nisë procedurat për heqjen e imunitetit të deputetit Aqif Rakipi pasi shkaktoi një aksident dy ditë më parë, kur përplasi për vdekje një person në Vorë.

Në një deklaratë për mediat nga selia blu thuhet se Rakipi rrezikon një vit burg, sipas Kodit Penal, pasi u largua nga vendi i ngjarjes.

“Neni 273 i Kodit Penal, i cili eshte ne fuqi edhe per miqte e Edi Rames, dikton se Aqif Rakipi mban pergjegjesi edhe per largim nga vendi i aksidentit, pergjegjesi qe ne vetvete denohet deri ne 1 vit burgim. Mbare opinioni publik eshte i revoltuar se si gjithe shteti eshte vene deri tani ne sherbim te deputetit mik te Rames, dhe ne kurriz te viktimes. Gjithcka per ta paraqitur viktimen fajtor te aksidentit dhe fajtorin viktime. Largimi nga vendngjarja pas perplasjes per vdekje te Seit Sorres, pervecse akt burracak i deputetit Rakipi, eshte edhe veper e paster penale qe e rendon poziten e tij para ligjit”, thuhet në deklaratën e PD-së.

Sipas selisë blu “Por miku i kryeministrit po perfiton nga Edi Rama i cili eshte ne vijim te qendrimeve te tij te njohura, prane krimit e larg qytetareve. Per me teper, qe deputeti Rakipi njihet si pike kyce e nderlidhjes se Edi Rames me trafiqet. Partia Demokratike i kerkon Prokurorit te Pergjithshem dhe Kreut te Parlamentit te nisin urgjent procedurat e heqjes se imunitetit te deputetit Rakipi, dhe nje hetim te plote dhe te pandikuar te ngjarjes, ne menyre qe te kete drejtesi per viktimën”.