Ish-truproja ka një këshillë për Aqif Rakipin: Eskorta e Berishës aksidentoi me vdekje dy qytetarë, ja çfarë ndodhi…

Ish-shoqëruesi personal i Sali Berishës, Izet Haxhia ka zbuluar një aksident të fshehur me pasojë vdekjen e dy personave me biçikletë në Fushë-Krujë. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Haxhia kujton se ish-komandanti i grupit të shoqërimit të Sali Berishës në 1993, kohë kur ishte President, ishte në drejtimin e automjetit që përplasi viktimat. Haxhia thotë se shefi i sigurisë së Berishës nuk bëri asnjë ditë burg “se dihet kur je me detyrë në shtetin tonë edhe kur shkakton viktima, fajtori gjithmonë është viktima”.

Rrëfimi i Haxhias vjen një ditë pasi deputeti i PDIU-së Aqif Rakipi u përfshi në një aksident me pasojë vdekjen e një qytetari, ndërsa ish-truproja ka një mesazh për ligjvënësin duke i sugjeruar të japë dorëheqjen nga politika.

“Komandanti i grupit të shoqërimit nuk mundi të kalojë dot brejtjen e ndërgjegjes nga ky aksident, dhe ndaj dha dorëheqjen duke u larguar në Amerikë. Të njëjtin shembull, duhet të ndjekë edhe deputeti Aqif Rakipi”, shkruan Haxhia.

Postimi i rrjetet sociale i ish-truprojës së Berishës

Kur mora detyrën e komandantit të grupit të shoqërimit të Berishës në prill të 1992 ,mu dha edhe detyra po nga Berisha të beja përzgjedhjen e pjesëtarëve të grupit të shoqërimit që përbëhej nga 16 vetë.

Nga pjesëtarët e grupit të shoqërimit të Ramizit mbajta 2 persona, njëri ishte një oficer i ndërlidhjes dhe tjetri një person që e njihja që nga koha kur isha student i mjekësisë. Ngaqë në postën e policisë nr 10 qëllonte të isha shpesh “mysafir “pas sherreve e aventurave të ndryshme, ky personi që ishte shoqerues i Ramizit, për arsyen se kishte njohje me një bashkëvuajtës timin, që ishim të ndaluar të dy në posten 10 të policise te Shkolla e Bashkuar pas një sherri, na shpëtoi të dyve nga futja në birucë për nja dy netë e një dru i mirë që na priste. Vitet kaluan e rasti e solli që unë t’ja ktheja “borxhin “këtij personi duke e mbajtur si shoqërues në grupin që ruante Berishën edhe pse porosia ishte që të mos mbaja asnjë nga grupi i shoqërimit të Ramizit. E mbajta afër këtë person dhe mësova ndonjë gjë nga përvoja e tij.

Rreth një vit më vonë pas disa konflikteve me Berishën, dhashë dorëheqjen nga Komandant i grupit të shoqërimit dhe sipas porosisë së Berishës që të zgjidhja një njeri që besoja në vendin tim, ja sygjerova këtë personin që kishte punuar edhe me Ramizin në vendin tim. Dhe ky vazhdoi punën si shef i sigurisë së Berishës, deri sa në një natë në hyrje të Fushë Krujës, me makinën tipo të grupit të shoqërimit, përplasi për vdekje dy persona me biçikletë. Nuk bëri asnjë ditë burg, se dihet kur je me detyrë në shtetin tonë edhe kur shkakton viktima, fajtori gjithmonë është viktima. Të themi të vërtetën pas këtij aksidenti me pasojë vdekjen e dy personave, ky kolegu im edhe nga brejtja shpirtërore edhe nga qëndrimi i Berishës dha dorheqje përgjithmone duke u larguar në Amerikë. E solla këtë shembull, duke u nisur nga rasti i fundit i aksidentit me pasojë vdekjen e një qytetari të shkaktuar nga deputeti, Aqif Rakipi.

Do jetë në nderin e tij që pas këtij aksidenti të lërë mandatin e debutetit dhe të kthehet në jetën e tij private, sepse është një barrë e rëndë të futesh në ndërtesën e Parlamentit me një viktimë mbi supe, e shkatuar qoftë edhe nga një aksident ku viktima mund të jetë edhe fajtor. Ja them këtë Qifes edhe ngaqë e njoh dhe ai e njeh këtë personin që dikur ka punuar me mua, dhe i ndodhi e njëjta fatkeqësi si atij.