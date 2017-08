Pasuritë marramendëse të zyrtarëve jashtë Shqipërisë, ja emrat

Pasuritë e paluajtshme dhe llogaritë bankare të zyrtarëve të lartë shqiptarë dhe të fëmijëve të tyre, shtrihen nga Australia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Greqia, Italia, Spanja, Gjermania etj.

Ka një perceptim të opinionit publik dhe dyshime të forta se, pasuritë e padeklaruara, pra të fshehura jashtë vendit, arrijnë qindra milionë euro, pasi ILDKP ka zbuluar se, vetëm një grup i ngushtë funksionarësh, vitet e fundit, kanë fshehur rreth 40 milionë euro pasuri.

Pasuritë e deklaruara jashtë vendit

Deputeti Eduard Ndocaj, i njohur ndryshe si ‘Kaubojsi’ posedon pasuri të paluajtshme, me vlera të mëdha, në Itali. Deputeti Ndocaj, i cili nuk do të jetë pjesë e parlamentit të ri, posedon një apartament në Solaro në Itali, me sipërfaqe 480 m2. Ndocaj ka në pronësi një tjetër apartament në Bergamo në Itali, me sipërfaqe 100 m2 dhe truall 2 000 m2.

Të dy apartamentet kanë një vlerë 650 mijë euro. Deputeti Ndocaj ka gjithashtu në pronësi një tjetër apartament në Solaro në Milano, me sipërfaqe 180 m2, me dy garazhe për makina, me vlerë 300 000 mijë euro.

Deputeti i Partisë Demokratike, Eduard Selami ka në pronësi biznese, prona dhe apartamente në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë vitit 2016, Eduard Selami ka blerë 0.22 hektarë tokë në Virginia Beach në SHBA, me vlerë 149 mijë USD. Gjithashtu, Selami rezulton se ka blerë, apartament në Virginia Beach në SHBA, me vlerë 252 mijë USD.

Shumën në fjalë e ka marrë si kredi, me interes 5 %, për 30 vjet. Nga biznesi që posedon në SHBA, Selami, për vitin 2016, ka fituar 48 mijë USD dhe nga 20 700 USD të ardhura nga qiraja e apartamenteve po në SHBA.

Edhe deputeti Tom Doshi deklaron se disponon prona në Australi, të cilat i ka dhënë me qira. Gjatë vitit 2016, Doshi ka marrë nga 1 800 euro në muaj nga qiradhënia e pronave.

Ndërsa deputeti Vangjel Tavo, gjatë vitit 2016, ka shitur një shtëpi që kishte në pronësi në Pire të Greqisë, me vlerë 90 mijë euro.

Vajza e deputetit Myqerem Tafaj, Enkelejda, është pronare e një apartamenti në Gjermani.

Vajza e deputetit Namik Dokle, Manjola Dokle, ka blerë një apartament në Lugo, në Itali, me vlerë 200 mijë euro. Deputeti Anastas Angjeli, gjatë vitit që lamë pas, ka blerë për motrën e tij, një apartament në Greqi, me sipërfaqe 70 m2.

Milena Harito, ministre e Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike, deklaron një shtëpi në Paris, nga dhënia me qira e së cilës, për vitin 2016, ka marrë 8 164 euro.

Pasuritë e tjera

Pasuri të paluajtshme jashtë vendit ka edhe Denada Prifti, anëtare e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Zonja është pronare e një shtëpie në Spanjë, blerë më 02.04.2002, 7 675 euro. Shtëpia ka një vlerë kaq të ulët pasi, sipas saj, është për t’u restauruar. Ajo gjithashtu rezulton se është pronare e një trualli me sipërfaqe 419 m2 në Gjermani, blerë më 01.10.2014, me vlerë 13 000 euro.

Ndërkaq, Petraq Milo, anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, i cili ka qenë pjesë e forumeve të larta të Partisë Demokratike, ka transferuar mbi 196 mijë euro në Francë, për sigurimin e jetës.

-Eduard Ndocaj, deputet

Apartament 480 m2, në Solaro në Itali, 650 mijë euro.

Apartament 100 m2 dhe truall 2 000 m2, në Bergamo në Itali.

Apartament në Solaro në Milano, me sipërfaqe 180 m2, me dy garazhe për makina, me vlerë 300 000 mijë euro.

Kredi në Itali, 185 mijë euro, detyrimi i mbetur 130 mijë euro.

Kredi në Milano, 435 mijë euro, detyrimi i mbetur 300 mijë euro.

-Eduard Selami, deputet

Blerje toke me sipërfaqe 0.22 hektarë në Virginia Beach në SHBA, me vlerë 149 mijë USD. Blerë në 5 dhjetor 2012.

Të ardhura nga qiraja e apartamenteve në SHBA, 20 700 USD për vitin 2016.

Të ardhura nga biznesi në SHBA, 48 mijë USD për vitin 2016.

Blerje apartamenti në Virginia Beach në SHBA, me kredi, në shumën 252 mijë USD, me interes 5 %, për 30 vjet.

-Tom Doshi, deputet

Prona në Australi, dhënë me qira, 1 800 euro në muaj.

Kredi në Australi, shuma e shlyer për vitin 2016, 2 791 euro në muaj.

-Vangjel Tavo, deputet

Shtëpi në Pire të Greqisë, shitur në 2016 me vlerë 90 mijë euro.

-Anastas Angjeli, deputet

Ka blerë apartament për motrën në Greqi, me sipërfaqe 70 m2, me kredi.

Vajza Jona Marashi, shtuar llogaria bankare në SHBA me 21 mijë USD gjatë vitit 2016.

Të ardhura nga Education Development Center, 87 mijë USD.

-Myqerem Tafaj, ish-ministër i Arsimit, deputet

Vajza Enkelejda, të ardhura nga apartamenti në Sindelfingen, 6 615 euro.

Apartament në Gjermani, blerë në 2014, shlyer 15 999 euro, mbetur 186 mijë euro.

Vajza tjetër, Alma Tafaj, të ardhura nga puna si mjeke në Gjermani, 13 136 euro plus 40 540 euro.

-Namik Dokle, deputet

Vajza Manjola Dokle, blerje apartamenti në Lugo, Itali, 200 mijë euro.

-Jozefina Topalli, deputete

Djali Genar Topalli, llogari bankare në Itali me vlerë 6 mijë euro

Majlinda Bregu, deputete

Depozitë në SHBA, zvogëluar në 2015 me 12 575 USD si pasojë e konvertimit të monedhës.

-Milena Harito, ministre e Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike

Të ardhura nga qiratë e ambienteve të shtëpisë në Paris, 8 164 euro.

Të ardhura nga studio në Kremlin Bicetre Francë, 3 343 euro.

Shkëlqim Cani, deputet

Bashkëshortja zonja Cani depozitë në USA në vlerën 34 257 dollar (2013).

Bashkëshortja zonja Cani llogari rrjedhëse në USA në vlerën 408 dollar (2013).

-Denada Prifti, anëtare e Këshillit Mbikëqyrës të BSH

Pronare me 100% i një shtëpie për t’u restauruar në Spanjë, blerë më 02.04.2002, 7 675 euro.

Pronare me 100% i një trualli me sipërfaqe 419 m2 në Gjermani, blerë më 01.10.2014, 13 000 euro.

-Petraq Milo, anëtar i Këshillit Mbikëqyrës

Sigurim jete në Francë i datës 09.04.2003, 196 mijë euro.

-Elisabeta Gjoni, zëvendëskryetare e Këshillit Mbikëqyrës të BSH

Djali, të ardhura nga paga pranë shoqërisë Gensler në USA, 40 911 dollarë.

-Adia Sakiqi, ambasadore e Shqipërisë në Mbretërinë e Vendeve të Ulëta

Shtëpi 240 m2 në Bruksel, 320 mijë euro, burimi kredi bankare dhe të ardhura mujore.

Gjendja e llogarisë në bankën AMRO, në Holandë, 2 016 euro plus 1 010 euro.

Llogari rrjedhëse në Blegjikë, 36,26 euro.

Kredi e përbashkët për blerjen e një shtëpie, në vitin 2009, 150 mijë euro.

Të ardhura nga bashkëshorti, Tom Vandecasteele, 11 682 euro.

-Ardiana Hobdari, ambasadore e Shqipërisë pranë Këshillit të Evropës

Depozitë bankare në Francë, shtuar me 5 500 euro.

-Kastriot Robo, ambasador në Danimarkë

Të ardhura nga dhomat e shtëpisë dhënë me qera, 9 600 sterlina britanike.

Xhezair Zaganjori, kryetar i Gjykatës së Lartë

Kalim 13 700 euro në llogarinë e djalit, Mirlind, në Deutsche Bank në Gjermani

-Brunilda Kadi, anëtare e KLD

Depozitë në SHBA, shtuar me 2 986 lekë. Depozita e krijuar nga të ardhurat e bashkëshortit në SHBA.

Blerje makine në SHBA, 1 200 USD.

-Gjin Gjoni, anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë

Bashkëshortja, viti 2014, gjendja e llogarisë depozitë në një bankë në Strasbourg, Francë, pakësuar me 10 828 euro.

Lulzim Basha, kryetari i opozitës, pasuritë në vite

Viti 2005

Pronar me 100% i një shtëpie banimi në Holandë në vlerën 510 000 gulden.

Pronar me 100% i një apartamenti në Tiranë në vlerën 205 000 dollar.

Pronar me 100% i një apartamenti në Durrës në vlerën 33 000 euro.

Bashkëpronar me 1/3 pjesë takuese i një apartamenti në Tiranë në vlerën 17 500 lekë.

Bashkëpronar me 1/4 pjesë takuese i një apartamenti në Tiranë në vlerën 62 000 dollar.

Bashkëpronar me 1/4 pjesë takuese i një trualli me sip. 22 100 m2 në Tepelenë, rikthim prone në vitin 2004.

Depozitë bankare në vlerën 52 000 dollar.

Depozitë bankare në vlerën 81 000 euro.

Automjete Pronar me 100% i një veture tip Mercedes Benz në vlerën 72 000 euro.

Pronar me 100% i një pikture në vlerën 6 500 euro.

Pronar me 100% i një ore dore në vlerën 5 200 euro.

Pronar me 100% i një ore dore në vlerën 4 500 euro.

Pronar me 100% i një unaze diamanti në vlerën 11 500 euro.

Pronar me 100% i një servis porcelani në vlerën 6 800 euro.

Viti 2006

Bashkëshortja zonja Aurela Isufi të ardhura nga shitja e apartamentit në Tiranë në vlerën 100 000 euro, në të cilin është bashkëpronare me 33%.

Bashkëshortja zonja Aurela Isufi detyrime të paguara në vlerën -5 000 euro për apartament në Durrës.

Viti 2007

Të ardhura nga shitja e banesës në Hollandë në vlerën 257 500 euro.

Bashkëshortja zonja Aurela Basha të ardhura nga shitja e veturës në vlerën 45 000 euro.

Viti 2008

Bashkëshortja zonja Aurela Basha të ardhura nga shitja e apartamentit në Durrës në vlerën 45 000 euro.

Bashkëshortja zonja Aurela Basha detyrime të paguara në vlerën -40 000 euro për blerje e një apartamenti në Kavajë, për të cilin është bashkëpronare me 50%.

Viti 2012

Të ardhura të bashkëshortes nga shitja e apartamentit në Tiranë 10 450 000 lekë. Pjesa e Znj. Basha është 25%. /shqiptarja.com