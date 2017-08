Rrëfehet kosovari Haki Morina, që “zbuloi” Ilir Metën

Haki Morina është një nga njerëzit e parë që e ka afruar Ilir Metën në politikë.

Ai ka dhënë një intervistë për gazetaren Luljeta Progni, e cila ka botuar një speciale për presidentin e ri, në revistën Mapo.

Një kosovar ideator i themelimit të FRESSH është kaq interesante… dhe një kosovar që rekruton të rinj socialistë në fillimet e demokracisë gjithashtu një detaj kaq i veçantë, për të cilin do të donin padyshim të mësonin më shumë lexuesit tonë… A mund të na sillni në kujtesë disa detaje të atyre viteve kur ngjarjet ishin të vrullshme?

Qe ne femijeri kam qene i pasionuar pas leximit te gazetave! Ketu kam krijuar njohjet e mia te pergjithshme, e ne vecanti, ato per politiken! Ky interesim i imi u shtua pas ngjarjeve te medha te vitit 1981, pjesmarres aktiv i te cilave isha vet! Kjo pati si pasoje burgosjen time te disahershme dhe denmimin prej 7 vjetesh me burg te rende jugosllav.

Pas 10 vitesh, ne vitin 1981, i detyruar perseri t’i shmangem burgosjes se serishme nga policia serbe, u arratisa per ne Shqiperi, permes maleve te thepisura te Tropojes!

Kjo pervoje dhe interesimi im per te majten evropiane me dha mundesine, qe menjehere pas ardhjes ne Shqiperi, te drejtohesha ne zyrat e PS, se sapokrijuar, ku kerkova mbeshtetjen e kesaj partie, per te formuar nje mekanizem rinor, prosocialist!

Natyrisht qe une zoteroja njohje baze te teknikes organizative, per shkak te veprimtarise se meparshme politike ne Kosove!

Ilir Meta është një ndër të rinjtë që ju rekrutuat për t’iu bashkuar nismës tuaj për themelimin e FRESSH. Padyshim që ju keni kontaktuar disa dhe mes tyre zgjodhët ata që tashmë kanë hyrë në histori se themelues të FRESSH. Çfarë ju intrigoi tek Ilir Meta atë kohë… çfarë ju dha shpresë se ai do të ishte politikani i së ardhmes së afërt?

Rekrutimi, ndoshta nuk eshte fjala me e pershtatshme per te shpjeguar angazhimin e te rinjve eurosocialist ne organizaten e rinise Eurosocialiste te Shqiperise! Komunikimi im me Ilirin ka qene i perbashket me njerin nga politikanet e PS, dmth me Musa Ulqinin!

Tek Ilir Meta me intrigoi me se shumti qetesia e tij ne komunikim! Pastaj potenciali intelektual dhe ekuilibri ne vleresimin e situatave politike, qe po kalonte atehere Shqiperia! Natyrisht, edhe fakti qe ai ishte njeri nga perfaqesuesit e zgjedhur nga rinia studentore, ne kerkesat politike qe u shtruan gjate procesit te permbysjes se diktatures socialiste!

Çfarë e dallonte Ilir Metën ndër të tjerë të rinj të asaj kohe?

E thashe edhe me lart. Keta ishin djem te rinj, me ideale per nje Shqiperi demokratike, por nuk kishin asnje pervoje politike, qe mund t’i bente aq ekspeditiv ne themelimin e nje organizate te madhe rinore. Ne keto rrethana, mund te them lirisht se, si rralle kush, ate e karakterizonte qetesia mahnitese dhe mendimi i gdhendur politik, pa asnje lloj ekstremizmi, ne raport me ashpersine e madhe politike, qe e sundonte ne ate kohe shoqerine shqiptare! Dhe me e bukura ishte se kjo maturi e tij kombinohej plotesisht me guximin dhe energjine e pashterrshme rinore!

Por ajo cka e veçonte me se shumti, ishte fakti se kerkonte vazhdimisht pervojen time politike dhe rekomandimet, i vleresonte dhe analizonte seriozisht, gje qe kjo, nuk ndodhte me tjeret!

Dua te them se Ilir Meta, nuk ishte rast i shpeshtë ne ate kohe!

A kishte xhelozi asokohe ndërmjet të rinjve të FRESSH, e kam fjalën për Metën, Majkon, Ilir Zelën, Arjan Kokoshin e të tjerë… dhe a ishte Ilir Meta qendër e “zilisë” sidomos kur nisi të shfaqej aktiv në parlament?

Konkurrenca, si ne çdo sfere te jetes, edhe ne politike eshte gje e natyrshme! Rendesi kishte qe kjo konkurrence nuk u be pengese per suksesin e kesaj organizate!

Fakt eshte se Ilir Meta pati sukses ne organizimin e deges se Tiranes, dhe ne fillim te angazhimit te tij parlamentar, u be figura kryesore e eurosocialisteve ne parlamentin shqiptar!

Ju besoj e keni ndjekur karrierën e tij politike në vazhdimësi, ai spikati në parlament si deputet mjaft aktiv edhe pse ishte veçse 22 vjeç, është koha kur mazhoranca e djathtë i hoqi imunitetin për shkak të ngjarjes së Poliçanit. Ishte një ngjarje që në të vërtetë nuk e dëmtoi aspak Ilir Metën veçse e rriti atë politikisht duke çuar në përmasat e një politikani qysh në atë moshë….Ishte një rrugë për të promovuar elitën e re politike ku padyshim do të ishte edhe Ilir Meta?

Pyetja juaj, mberthen ne vete, gati gjithe pergjigjen time! Ilir Meta mori force nga elektorati prej te cilit ishte zgjedhur, dhe nuk u dorezua per asnje moment, ne perpjekjen e tij te madhe, per te derguar vendosmerisht zerin e popullit ne vend.

Kjo e beri Ilirin figure te njohur ne gjithe Shqiperinë edhe jashtë saj!

Prej asaj kohe rrodhën shumë ngjarje dhe për çudi në të gjtioha këto zhvillime të ethshme politike në Shqipërinë e këtyre 27 viteve, Ilir Meta gjendet kudo si protagonist… Çfarë e bëri kaq të suksesshëm Ilir Metën sipas jush?

Ilir Meta, megjithese shume i ri, ishte ndoshta personaliteti me i kompletuar nga te gjithe ne fillimtaret! Ai ne politike, nuk bazohej ne nje faktor apo dy. Ishte tip qe analizonte gjithe faktoret relevant, para se te ndermerrte veprime politike! E para se gjithash, ai kishte durimin elegant per ta arritur objektivin, te cilin ia kishte vene vetes perpara, dinte ta kombinonte bukur, pragmatizmin me idealizmin, dhe pikerisht kjo, e beri njerin nga politikanet me te suksesshem te Shqiperise postkomuniste!

Në se do të duhet ta përcaktonit me pak fjalë karrierën politike të Ilir Metës dhe personalitetin e tij, cilat do të ishin ato fjalë?

Karriera politike e Ilir Metes, eshte karriere e rëndë, e realizuar ne rrethana te veshtira politik dhe ekonomike, ne rrethana te humbjes se referencave morale, ku e mira dhe e keqja, asnjehere nuk ishin me te “vellazeruara”, te mos them se e keqja vec kishte kapluar cdo pore te jetes shqiptare dhe e mira kishte rene ne pozita aq defensive, sa nganjehere dukej sikur kishte vdekur teresisht!

Te marresh persiper pergjegjesi ne keto rrethana, duhej guxim i madh dhe mjeshtri e rralle, ne menyre qe te kaloje sfidat, qe ne pamje te pare, dukeshin te pamundura per tu kapercyer!

Pavarsisht nga kjo, Ilir Meta, mund te themi pa asnje hezitim, se shkelqeu ne horizontin shqiptar dhe kontributi i tij, padiskutim, eshte kontribut historik!