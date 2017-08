Aksidentoi per vdekje kembesorin, lirohet deputeti shqiptar

Deputeti Aqif Rakipi do te hetohet ne gjendje te lire per aksidentin e ndodhur ne oret e para te mengjesit te sotem, qe shenoi nje viktime.

Sipas Prokurorise se Tiranes, kembesori i ka nderprere rrugen ne menyre te menjehershme Rakipit, duke bere qe ta kete te pamundur te beje manover me makinen qe ai drejtonte. Pas aksidentit te rende, deputeti i PDIU-se u largua nga vendi i ngjarjes dhe u vetedorezua pak caste me vone ne komisatiatin e policise.

Policia e Shtetit dha kete sqarim sa i perket procedurave te ndjekura per aksidentin:

“Menjëherë me marrjen e njoftimit, janë marrë masa për sigurimin e vendit të ngjarjes , dhe kryerjen e veprimeve proçeduriale me drejtuesin e automjetit të përfshirë në aksident.

Pavarësisht lëvizjes nga vendi i ngjarjes dhe paraqitjes në Komisariatin e Policisë të drejtuesit të automjetit, theksojmë se janë kryer të gjitha veprimet hetimore dhe proçeduriale, ekzaminimet e ndryshme kriminalistike , testi i alkoolit dhe sqarimi i rethanave të ngjarjes.

Automjeti i perfshirë në ngjarje , ndodhet në ambjentet e Komisariatit të Policisë në gjendjen e dorëzimit menjëherë pas ngjarjes, i sekuestruar në cilësinë e provës materiale.

Çdo veprim është kryer me korrektësi të plotë nën drejtimin e Prokurorit të Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Policia e Shtetit thekson edhe njëherë, se është e ,do vazhdojë të jetë garante e zbatimit të ligjit pavarësisht nga statuset apo përfaqësimet e subjekteve .