Aksidenti, PD: Deputeti mik i Ramës, mund të manipulohen provat

Partia Demokratike reagoi përmes një deklarate në lidhje me aksidentin e ndodhur mëngjesin e sotëm, ku një automjet i drejtuar nga deputeti i PDIU-së, Aqif Rakipi, përplasi për vdekje një kalimtar.

Partia Demokratike kërkon zbardhje dhe transparencë të plotë të ngjarjes, duke shprehur dyshimet se ajo mund të mbahet e fshehtë dhe të manipulohen provat në vendngjarje në favor të deputetit, që njihet si mik i ngushtë i kryeministrit Edi Rama.

“Partia Demokratike i kërkon Policisë së Shtetit të bëjë publike ngjarjen dhe i kërkon prokurorisë hetim të plotë e të pandikuar politikisht.

Të dhënat janë se deputeti mik i Ramës ka qënë me shumë shpejtësi kur ka përplasur për vdekje personin dhe është larguar edhe nga vendngjarja me makinën e tij.

Prishja e vendngjarjes do t’ju sjellë vështirësi eksperteve në përcaktimin e shkaqeve të aksidentit.

Për këtë arsye PD kërkon hetim e përgjegjësi të plotë para ligjit për deputetin dhe drejtësi për viktimën”, thuhet në deklaratë.