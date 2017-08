Deputeti Aqif Rakipi aksidenton për vdekje 53-vjeçarin, vetëdorëzohet në polici

Deputeti i PDIU-së, Aqif Rakipi, është përfshirë në një aksident me makinë, ku për pasojë ka humbur jetën shtetasi 53-vjeçar me inicialet S.S.

Sipas policisë, aksidenti ka ndodhur në aksin Vorë-Tiranë, në afërsi të mbikalimit të kthesës së Kamzës, rreth orës 04:41.

Automjeti i drejtuar nga deputeti nga përplasur për vdekje 53-vjeçarin, ndërsa Rakipi është paraqitur në polici pak minuta pas aksidentit.

Njoftimi i policisë

Rreth orës 04:41, është njoftuar se në rrugën Interurbane kryesore Vorë-Tiranë, në afërsi të mbikalimit të kthesës së Kamzës, konkretisht përballë me Tregun ushqimor ka ndodhur një aksident automobilistik.

Menjëherë është nisur patrulla e policisë për të verifikuar informacionin, e cila pak minuta më vonë ka konstatuar një person në rrugë pa shenja jete, dhe në këto momente, afërsisht në orën 04:51 minuta, Komisariati i Policise nr.2 ka njoftuar që është paraqitur shtetasi A. R., me automjetin e tij, tip Mercedes (i dëmtuar në pjesën e përparme të tij) i cili deklaroi se ka përplasur një person në autostradë dhe po dorozohej në Komisariat”.

Ndërkohë është formuar grupi hetimor dhe është kërkuar ndërhyrja e Prokurorit të gatshëm, por nuk u mundësua lidhja nëpërmjet celularit, të cilin e kishte të fikur.

Në keto kushte u kryen veprimet e para hetimore në vendin e ngjarjes dhe gjatë kryerjes së veprimeve, u njoftua Prokurori i Rrethit Gjyqësor Tiranë, i cili pasi u informua për rrethanat dhe veprimet e para, kërkoi që krahas Ekspertit autoteknik të Policisë, të caktoheshin edhe dy ekspertë të tjerë autoteknik të jashtëm, me qellim kryerjen e një ekspertimi autoteknik me grup ekspertesh.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqeve që shkaktuan aksidentin rrugor me pasojë vdekjen e kembesorit S.S., rreth 53 vjeç.