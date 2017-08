Flet aktori i “Portokallisë”: Kjo është e vërteta e sherrit në Dhërmi

Një sherr mes të rinjsh ka ndodhur ditën e sotme në Dhërmi.

Konflikti është filmuar nga një dëshmitar okular i cili më pas e ka dërguar videon për Konica.al dhe në video dukej edhe aktori i njohur Gazment Paja.

Në fakt në këtë sherr nuk ka qenë protagonist Gaz Paja. Mësohet se aktori ka shkuar në vendngjarje për të qetësuar gjakrat mes palëve. I kontaktuar nga newsbomb.al, Gaz Paja rrëfen se çfarë ndodhi në të vërtetë para pak minutash.

“Një nga çunat e motorave të ujit, në një plazh të Dhërmiut u konfliktua me një tjetër me motor. Ata u zunë me një tjetër dhe dukeqenëse unë i njihja të dy shumë mirë, me të më njoftuar për ngjarjen, shkova të shuaja sherrin që kishte nisur për shkaqe tërësisht banale: “Jo motori im, jo motori yt”. S’kam asnjë lidhje me sherrin veç faktit që doja të pajtoja palët dhe duket se në fund ia dolëm edhe me ndërhyrjen e policisë.

Djemtë pas gjithçkaje i dhanë dorën njëri-tjetrit dhe kaq ishte historia”, thotë Gaz Paja.