Kreu i emergjencave civile jep alarmin/ Shqipëria rrezikon të goditet nga tërmeti si në 1967

Shqipëria rrezikohet nga tërmetet pas thatësirës së madhe. Paralajmërimi është bërë nga kreu i emergjencave civile, Shemsi Prençi, i cili ka kërkuar vëmendje maksimale në raport me situatat e pritshme.

“Pas një vere të nxehtë lind një problem i rrezikshëm. Së pari do të kemi parasysh që periudha e ripërsëritjeve të tërmeteve është me kohë dhe limite të përcaktuara. Duke llogaritur tërmetet e vitit 1967 në periudhën e kthimit një herë në 50 vite, ne përkojmë me rrezikshmërinë e lartë të tërmeteve në Shqipëri në të dy korridoret Elbasan, Tiranë, Shkodër, Dibër , Korcë etj”, tha Prençi.

Në vijim ai kujtoi se kanë nisur lëkundjet e para në rajonin e Elbasanit, kryesisht në Qukës.

“Do t’i lutemi Zotit të mos ketë pasoja, por ne duhet të jemi të përgatitur sepse ekziston rreziku i tërmeteve në 2017 dhe në fillim të 2018 siç parashikohet dhe nga Gjeoshkenca”, shtoi ai.

Në 30 nëntor 1967 Shqipëria u godit nga tërmeti më i fortë i regjistruar në vend, ndërsa u shkatërruan 177 fshatra, humbën jetën 12 persona dhe 174 të tjerë u plagosën.

Karakteristikë e këtij tërmeti është thyerja e tokës me gjatësi mbi 10 kilometra e zhvendosja vertikale e dheut deri në 50 centimetra.