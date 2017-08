Përgjaket Borshi, pushuesit të tmerruar përplasen me peshkatarin (Foto)

Vija bregdetare e Borshit është mbuluar nga gjaku.

Nuk ka të bëjë me ndonëj vrasje apo sherr, por me ndotjen e ujit nga një peshkatar. Ai ka pastruar një peshk të madh rreth 10-15 kilogramë.

Fëmijët kanë nisur të tremben nga gjaku, ndaj të shumtë kanë qenë pushuesit që kanë nisur të debatojnë e të ngrënë zërin me peshkatarin, të cilit i kërkonin ta hiqte peshkun prej aty.

Ja çfarë bën një peshkatar që tmerroi plazhistët dhe fëmijët në mes të plazhit në Borsh, duke pastruar një peshk rreth 10- 15 kg, ku gjaku u shpërnda gjithandej. Edhe pse njerëzit debatuan me peshkatarin që të mos e pastronte aty, ai as që e prishi terezinë. Peshkun e kishin kapur me rrjetë”, – thotë qytetari /JOQ/