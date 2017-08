Burime nga Policia e Shtetit bënë të ditur se arrestimi i shtetasit Tomislav Ristovski, 32 vjeç, banues në Maqedoni, u krye nga shërbimet e policisë rrugore, pas tentativës për t´I korruptuar me 5 euro.

Sipas informacionit zyrtar, punonjësit e qarkullimit rrugor, kanë konstatuar mjetin kamion tip “DAF”, me drejtues shtetasin maqedonas Z. A., 41 vjeç dhe pasagjer shtetasin T. R., 32 vjeç, në një orar ku lëvizja e mjeteve të këtij lloji ishte e ndaluar.

“Nga ana e punonjësve të qarkullimit rrugor është bërë ndalimi i mjetit, ku drejtuesit të mjetit i është komunikuar arsyeja e ndalimit dhe ndëshkimi me gjobë.

Gjatë kësaj kohe, pasagjeri që ndodhej në mjetin kamion tip “Daf”, shtetasi T.R., i ka ofruar shumën prej 5 euro, punonjësit të qarkullimit rrugor në këmbim të mos vënies së masës administrative. Për pasojë në kushtet e flagrancës, është bërë arrestimi i menjëhershëm i shtetasit maqedonas.

Materialet iu referuan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për veprime të mëtejshme, në ngarkim të shtetasit të lartpërmendur, për veprën penale “Korrupsioni aktiv ndaj personave që ushtrojnë funksione publike”, parashikuar nga neni 244 i Kodit Penal”, thuhet në njoftimin e policisë.