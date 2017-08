Largimi i ministrave teknikë, Edmond Spaho: Janë të detyruar të rrinë deri…

Gjatë ditëve të fundit janë shtuar kritikat në drejtim të Kryetarit të Partisë Demokratike, Lulzim Basha në lidhje me vijimin e detyrës nga ministrat teknikë, ndërkohë që kanë kaluar rreth 50 ditë nga përfundimi i zgjedhjeve.

Mes kritikëve, veç atij që njihet si grupimi anti-Basha në PD, është rreshtuar edhe kreu republikan Fatmir Mediu, i cili dje i ka drejtuar një apel kreut demokrat që të ndahet nga Kryeministri Edi Rama dhe prova për këtë është tërheqja e mministrave teknikë.

Por në një reagim, Nënkryetari i PD-së, Edmond Spaho, i cilëson si lodra fjalësh kërkesat për tërheqje të ministrave teknikë, madje zbulon se ato do të largohen nga detyrat kur të bëhet qeveria e re në shtator.

Sipas Spahos, largimi i ministrave teknikë të PD-së nga qeverisja në këtë çast, javën tjetër apo muajin tjetër, nuk ka kurrfarë rëndësie në aksionin opozitar të të djathtëve.

Reagimi i Edmond Spahos

Të them të drejtën nuk arrij të kuptoj insistimin e shumë vetëve që ministrat teknike duhet të ikin sot ose duhet të kishin ikur dhe se kjo është kauza e opozitës. Argumenti që duhet të përgatisin raportin për parregullsite në zgjedhje mund të ishte i mjaftueshëm por edhe nëse jo, ministrat janë të detyruar të rrine në detyre deri sa të vijë ministri pasardhës qe do të thotë deri në fillim të shtatorit 2017.

Raporti për zgjedhjet duhet përfunduar sepse është i vetmi dokument që mund tu ofrohet ndërkombëtarëve nga këndveshtrimi i opozitës. Raporti duhet të shqyrtohet nga taskforca e ngritur për zgjedhjet por me sa duket Rama po e pengon duke mos e mbledhur pasi nuk do raport. Nuk më duket ndonje sakrilegj kaq i madh nëse ata do të rrine deri në fillim të shtatorit.

Nëse kauza e opozitës dhe aksioni i saj në katër vitet e ardhshme varet nga fakti që ministrat teknikë ikin në 1 gusht, 15 gusht apo 1 shtator kjo më shumë duket si paaftësi e atyre që shkruajnë për të sugjeruar një aksion opozitar se sa paaftësi e PD apo e Lulzim Bashës për t´u orientuar në kushtet aktuale duke mos tërhequr ministrat teknike. Çfarë do të ndryshojë nëse ministrat teknike do kishin ikur në fund të Korrikut, në gusht apo në fillim të shtatorit?

Çfarë bonusi do të përfitonte opozita nga kjo? Arsyetime të tilla duken si lodra fjalësh të atyre që nuk kanë çfarë të sugjerojne ose që nguten dhe mendojnë se në fund të shtatorit qeveria e Ramës do të bjerë.

Nëse PD dëshiron të rikthehet në pushtet duhet të fokusohet në reformën zgjedhore, evitimin e shitblerjes së votës, votimin dhe numurimin elektronik, votimin e emigratëve, bërjen të detyrueshëm të votimit në Shqipëri, reformën Kushtetuese, reformën territoriale, çështje të tjera të cilat do të kenë të bëjnë me keqqeverisjen e PS dhe Edi Ramës dhe që në tërësi do garantonin zgjedhje të lira e të ndershme. Debati nëse duhet të rrinë apo tërhiqen ministat teknike të PD duket shumë naiv në kushtet që në fillim të shtatorit do kemi një qeveri të re të Edi Rames (pa ministrat teknikë) dhe që opozita do të duhet të ketë një strategji të saj se si do sillet gjatë katër viteve të ardhshme ndaj kësaj qeverie.