Katër orë luftë me policinë, arrestohet 66-vjeçari (video)

Forcat e Ndërhyrjes së Shpejtë të Shkodrës, në bashkëpunim me efektivët e komisariatit të Pukës, arrestuan një 66-vjeçar pas më shumë se 4 orë luftë.

Policia bëri të ditur se rreth orës 00:35, në Sallën e Komandimit të Komisariatit të Policisë Pukë, ka mbërritur një telefonatë se në fshatin Shkozë Njësia Administrative Gjegjan, ka të shtëna me armë zjarri.

Drejt vendngjarje janë nisur forcat e policisë, ku kanë konstatuar se në oborrin e banesës së tij shtetasi N.P po gjuante me armë zjarri në ajër.

Shërbimet e policisë, pasi kanë vlerësuar situatën, kërkuan ndihmën e forcave të Repartit FNSH Shkodër, për ndërhyrje, ku deri në mbërritjen e tyre është mbajtur në vëzhgim të pandërprerë banesa dhe personi.

Forcat e Ndërhyrjes së Shpejtë kanë mbërritur menjëherë ku kanë bërë rrethimin në një perimetër më të ngushtë duke marrë masa sigurie për efektivët.

Edhe pas thirrjeve të policisë, shtetasi Nikoll Prendi ka vijuar të qëllojë në ajër.

Rreth orës 07:15, në kushtet e ndriçimit të plotë është bërë e mundur arrestimi në flagrancë i shtetasit në fjalë.

Në vendngjarje janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale, gëzhoja, një armë zjarri kallashnikov dhe dy arka me rreth 1400 fishekë luftarakë.

Materialet do t’i kalojnë Prokurorisё Pranё Gjykatёs së Shkallёs së Parё Pukë për veprën penale “Prishja e qetësisë publike” dhe “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe e municionit” të parashikuara nga nenet 274 e 278 të Kodit Penal.