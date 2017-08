Bashkeqeverisje me Ramen, ja reagimi i koordinatorit te PD…

Asgjesim përfundimtar të PD-së e ka cilësuar anëtari i Këshillit Kombëtar të kësaj partie, Julian Deda, idenë që ka nisur të qarkullojë së fundmi se ndonjë nga ministrat teknikë do të vijojë të qëndrojë në postin ministror edhe në Qeverinë Rama 2.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, humoristi që prej 4 vitesh është anëtar i forumit më të lartë të PD dhe një nga koordinatorët e kësaj partie, ka reaguar mbi hamendësimet se një apo dy ministra teknikë do të vazhdojnë detyrat edhe me krijimin e qeverisë së re në shtator.

“Flitet se ndonjë ministër i propozuar nga PD mund të rrije në qeverinë Rama 2, gjë që çon automatikisht në bashkëqeverisje. Nje pyetje kam për demokratët, socialistët, LSI-istë dhe të pa parti: a i shërben vendit për mirë apo për keq, që PD dhe PS të qeverisin bashkë në shtator e mbrapa, duke e ndarë me dysh tepsinë e pushtetit?

Për mendimin tim, në rast se ky lajm ka gjasa të jetë i vërtetë, atëherë Rama ia mbyll gojën përfundimisht PD-së duke e çuar atë drejt asgjesimit politik dhe duke e lënë vendin përfundimisht pa opozitë”, shkruan Deda.