Zviceranët kanë dëshmi për trukim të shortit të Ligës së Kampioneve!

Pas zemërimit që kishin mbjellë spanjollët në fund të prillit, për shkak të shortit të gjysmë-finales në Champions League, përsëri është aktualizuar një histori e ngjashme.

Spanjollët i kishin shkruar UEFA-s se kishte kryer një “kundërsulm” ndaj futbollit të tyre, duke përballur qëllimisht në gjysëmfinale skuadrat e Atletico dhe Real Madridit.

Këtë herë, në qendër të vëmendjes janë gjermanët dhe britanikët, dhe gjithë këtë dukuri e kishin vënë re të parët zviceranët, raporton Blick.

Gazeta publikoi një fotografi, në të cilën Sekretari i Përgjithshëm Giorgio Marchetti hap topin me dy copa letre gjatë tërheqjes së shortit të play-off për Ligën e Kampionëve.

Në një moment Marchetti konstatoi dy copa letre, pastaj mori njërën dhe e flaku atë nën tavolinë. Më pas ai hapi letrën tjetër në të cilën ishte shkruar Hoffenheim.

“Marchetti e kishte injoruar letrën për shkak se nuk kishte ndikim në tërheqjen e shortit”, ishte shpjegimi nga UEFA.

Dyshimi është rritur për shkak se ekipi Hoffenheim do të përballet me ekipin më të fortë të mundshëm në fazën play-off, Liverpoolin.

“Sipas të gjitha gjasave letra e dytë nuk ishte asgjë, pasi klubi ynë është shumë i panjohur”, komentoi me ironi trajneri i Hoffenheim Julian Nagelsmann, duke aluduar në trukimin e rivalit më të vështirë kundër ekipit të tij. /tesheshi.com/