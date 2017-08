Rrefehet ‘kandidatja’ e djathtë për nënkryetare Kuvendi: Çfarë i ka kushtuar PD-së

Deputetja e Partisë Demokratike, Dhurata Çupi shprehet se liria e tepërt në PD ia ka pasoja partisë.

Në një intervistë për gazetën “Shekulli” zonja Çupi shprehet edhe për raportimet në media se ajo mund të jetë propozuar për nënkryetare e parlamentit dhe për bashkëpunimin me LSI-së si forcë opozitare.

Në media emri juaj është përmendur si propozim për nënkryetare të Parlamentit. A keni patuar një bisedë me kryetarin Basha për këtëpost?

Nuk kam takuar kryetarin as kam biseduar për këtë çështje. Partia Demokratike ka kontribute njerëzore të jashtëzakonshme dhe shumë dinjitoze që mundet ta kryejnë këtë detyrë. Sa për veten asnjë koment. Është vendimmarrje e Z. Basha dhe unë thjeshtë respektoj çdo vendimmarrje të tij.

Dy javët e fundit është folur shumë lidhur me njëbashkëpunimin mes PD-së dhe LSI-së në opozitë. Mendoni se këto dy parti mund tëbashkëpunojnë?

Partia Demokratike është forca e parë opozitare, është një parti që ka treguar të jetë në pushtet në vite të shumta të jetës së saj politike dhe ka provuar të jetë edhe në opozitë. Ka treguar që ashtu siç është e përgjegjshmenë pushtet, ashtu është edhe shumë dinjitoze dhe një opozitare e fortë. Madje e kam thënë edhe herë të tjera që në genin e PD-së është pikërisht opozitarizimi, nga opozitarizmi ka lindur. PD ka një numër deputetësh për të bërë opozitën e saj, por kur disa forca janë në opozitë dhe e pranojnë opozitën e vetë, çdo bashkëngjitje me partinë më të madhe opozitare sigurisht që askujt nuk i themi ik. Çdo parti ështëe mirëpritur të bëjë opozitën duke iu bashkuar PD-së, çdo individ është i mirëpritur, madje qoftë i PS-së nëse duan të bëjnë opozitë.

Unë kam përshtypjen se LSI ka edhe një lloj kompleksiteti për shkak se është provuar të jetë në pushtet dhe duke ardhur nga ky kompleksitet tenton ta zgjerojë si një debat publik të qenit në opozitë. Ndërsa PD ka provuar të bëjë opozitënë të gjitha vitet e saj opozitare por opozitën më ballore, më të fortë, të faktuar me argumente, ma kauza të cilat i ka fituar të gjitha është opozita 2013-2017. Këtë nuk mund ta mohoj njeri. Me zotin Basha lider PD-ja ka fituar kauzën e dekriminalizimitqëështë një fitore e madhe për shqiptarët, ka fituar futjen në hullitë e kushtetueshmërisësë reformës në drejtësi, ka denoncuar fakte koncesionesh, abuzimesh dhe keqqeverisjen e partisë në pushtet dhe të aleatëve të saj në katër vite.

A mendoni se largimi i figurave të vjetra e dobëson PD-në dhe opozitën në tërësi?

Askush nuk është larguar nga PD-ja. Mendimi ndryshe është respektuar gjithmonë në PD. Madje, mendoj se jo liria e kufizuar por liria pa kufi ka qenë ajo që i ka kushtuar ndoshta konsekuenca PD-së. PD gjithmonë ka pasur mendime ndryshe, është i respektuar mendimi ndryshe dhe ka fakte për këtë në këto 27 vjet. Kështu që nuk mund të pranoj idenë që janë larguar nga PD. Unë nuk kam dëgjuar ndonjë njëri të thotë jam larguar nga PD. Përkundrazi, ka dhënë alternativën dhe mendimin e tij të lirë.

Grupi i quajtur për Ringritjen e PD-së ka paralajmëruar një aksion opozitar brenda PD-së, duke kërkuar ndryshime në statut. Pra, do të vijim të kontestimit të zotit Basha në krye të PD-ë. Si e komentoni një gjë të tillë?

Kjo është çështje e lirës dhe e mendimit ndryshe në PD. Unë me shumë prej tyre kam qenë në sallën e Parlamentit ndoshta për një periudhë të vogël dhe unë i respektoj si kontribute të PD-së dhe nuk mund të jap asnjë mendim tjetër për ata. Por do ta jap një vlerësim. Zoti Basha është kryetari i PD-së, është i votuar në mënyrë plebishitare do të thoja nga anëtarësia e PD-së. Në këto kushte, të gjithë duhet ta dinë se nuk mund të komprometohet një anëtarësi e tillë me rreth 60 për qind votues.

Cilat duhet të jenë prioritet e PD-së gjatë këtyre katër viteve të ardhshme qëPD do të jetë në opozitë?

Ekonomia e dobët, varfëria, abuzimi me pronat, me koncesionet janë shqetësimet e qytetarëve. Varfëria është ulur këmbëkryq në vendin tonë, të gjithë bien dakord për këtë. Unë përfaqësoj qarkun Dibër qëështë qarku më i varfër nëvend. Pasuritë minerale janë tëjashtëzakonshme por sërish janëqytetarët janë të varfër.E gjitha kjo ndodh për shkak të keqqeverisjes. Kjo është një qeverisje që nuk punon për vendin e vetë, për njerëzit e vetë, për ata që i kanëkërkuar votën dhe e ka shpërdoruar votën. Të gjitha format demokratike të reagimit do i përdorë PD-ja.

Qeveria ka premtuar shumë për ekonominë. Ju jeni e specializuar në këtë fushë. I shihni tëdrejta vendimet e saj në drejtim të ekonomisë?

Tani qeverisë nuk mund ti kërkohet llogari mbi premtimet sepse ne e dimëqë në 2013-ën kishte premtime tëjashtëzakonshme, kishte premtime për investime, tëpaktën në qarkun që unë përfaqësoj ka zero investime, kishte premtime për shëndetësinë falas dhe të gjithë bien dakord që ky ishte një mashtrim. Për qarkun Dibër ka kronika pa fund se nuk ka mjek, janë në mbyllje spitalet, nuk ka investime në spitale, nuk ka kardiolog, gjinekolog dhe që zonjat për të lindur shkojnë në spitalet e Lezhës apo në Tiranë. Këto janë shqetësime që duhet të ngrihen dhe të ndihen nga qeveria e çdo opozitar dhe qytetar.

A duhet të këtë një strategji tjetër për ringritjen e ekonomisë?

Ne nuk kemi parë një strategji nga qeveria, që të themi ka qenë e drejtë apo jo. Kemi parë një program ekonomik që nuk u arrit në asnjë pikë. Reforma territoriale e dështuar, reforma e pensioneve ështëende e paprovuar, nuk ka pasur investime në infrastrukturë, në shëndetësi e fusha të tjera.

Ditën e sotme(dje) është raportuar për një gjendje shqetësuese për shkak të zjarreve në Mat. A pati ndërhyrje dhe si parashikohet të vijojë situata?

Duke qenë deputete e Matit dhe Mati nuk ka deputet të majtë unë jam munduar të mbrojë interesat e qytetarëve, kam komunikuar me emergjencat civile, kam komunikuar me Ministren e Mbrojtës dhe erdhi një reagim.

Pati reagim të menjëhershëm pozitiv?

Pati reagim, por jo të menjëhershëm. Unë komunikova në mesditë, nga orë 12:00 ndërsa reagimi erdhi në orët e pasdites. Por gjithsesi strukturat u gjendjen pranëfamiljarëve në nevojë. Problemi i zjarreve është njëshqetësim i madh, qeveria duhet tëishte më pranë qytetarëve në të gjithë vendin. Kryeministri nuk kemi parë reagojë. Kjo mendoj është një premisë e parë që të çojnë në idenë se edhe katër vite të tjera do të jenë të vështira për shqiptarët.