Real Madrid-Manchester United, lojtarët të rrezikuar nga temperaturat

Temperaturat e larta që prej ditësh kanë mbërthyer Europën dhe veçanërisht disa vende të Rajonit rrezikojnë të kthehen në një problem jo të vogël për lojtarët e Real Madrid dhe Manchester United që do të përballen mbrëmjen e sotme në stadiumin e Shkupit për Superkupën e Europës.

Temperaturat në kryeqytetin e Maqedonisë variojnë nga 38-40 gradë, duke detyruar stafet mjekësore të dy ekipeve që të përgatisin lojtarët për klimën e nxehtë.

Pavarësisht “time out”-eve që do të jepen gjatë ndeshjes, lojtarët mund të ndikohen seriozisht nga i nxehti i madhe dhe nga niveli i lartë i lagështisë.

Në kushte të tilla, ndaj UEFA-s kanë nisur të artikulohen akuzat e para, duke e fajësuar që përcaktoi Shkupin si qytetin ku do të luhet finalja e Superkupës. Por në kushtet kur Europa ndodhet nën pushtetin e të nxehtit, zgjidhja e vetme për të shmangur temperaturat e larta, do të ishte zhvillimi i ndeshjes në një kohë tjetër, ose në një nga shtetet që nuk ndodhet nën ndikimin e temperaturave ekstreme.

Gjithsesi, zgjidhja që do të jepet edhe mbrëmjen e sotme është ajo përmes “time out”, përdorur nga FIFA me rastin e Botërorit të zhvilluar në Brazil në 2014-ën, por edhe në ndeshjen e zhvilluar mes Milanit dhe Craiovas në “San Siro”.