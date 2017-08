Parashikimi i motit, ja sa do të jenë temperaturat dhe ku priten reshje

Gjatë ditës së sotme do të ketë një ulje të lehtë të temperaturave, ndërsa në juglindje mund të ketë edhe reshje shiu.

Sipas Meteoalb, temperaturat e ajrit do të kenë një rënie 1-2 grade C.

Parashikimi

E Martë: Territori vijon kryesisht me kthjellime por në zonat malore herë pas here do të shfaqen vranësira kalimtare, më të dukshme në verilindje – juglindje. Edhe pasditja mbetet në të njëjtat kushte në pjesën më të madhe të vendit, përjashtuar juglindjen ku pritet fuqizim i vranësirave duke rrezikuar nga rrebeshe shiu afat-shkurtër.

Temperaturat e ajrit do të sjellin një rënie 1- 2 gradë C duke bërë që maksimumi në zonat malore të zbresë në 30 – 31 gradë C; në bregdetin Adriatik dhe zonat qendrore pritet të shënohet maksimalisht 35 – 36 gradë C, ndërsa shtrirja nga lumi Shkumbin e deri në Sarande, mbetet në vlerat 37 – 38 gradë C.

Vala e te nxehtit “LUCIFER” tërhiqet të premten nga Europa duke i lënë vend normalitetit termik të muajit gusht.