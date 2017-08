Debati në rrjetet sociale, Zogaj: Pjerin, votat me 25 qershor u blene…

Preç Zogaj përmes një komenti në rrjetet sociale i është përgjigjur deputetit socialist Pjerin Ndreu, sipas të cilit gjatë kohës që PD rrinte në çadër dhe bënte petulla me ujë, PS bënte fushatë, ndaj edhe fitoi zgjedhjet.

Por Zogaj në përgjigje të komentit të mëparshëm të ligjvënësit socialist, vijon t´i qëndrojë tezës se votat më 25 qershor u blenë, ndaj edhe euro u zhvlerësua në treg, aq sa nuk ishte zhvlerësuar edhe në kulmin e sezonit turistik.

Debati mes Zogajt dhe Ndreut në rrjetet sociale nisi pasi kandidati demokrat për deputet në Qarkun e Lezhës deklaroi se Partia Demokratike bëri një fushatë dinjtoze, ndryshe nga partitë e tjera.

Komenti i Preç Zogaj

Po mundohesha t’i dërgoja një pergjigje në adresen e tij në Facebook deputetit të qarkut të Lezhës,Pjerin Ndreu, por nuk hyja dot, ndoshta ngaqë nuk jemi miq në këtë rrjet. Po i shkruaj nga adresa ime me shprese se dikush do t´ja bëjë me dije.

Duke replikuar me një paragraf të intervistes sime botuar në revistën MAPO dhe ribotuar nga disa gazeta dhe portale, Pjerini me drejtohet mua “trego votat që ke marre në fshatin tënd”.

Nuk është një mënyrë elegante kjo, fare mirë Pjerini dhe kushdo mund ti gjejë ato vota në faqen e KQZ, Qarku Lezhë, komuna Kolsh, kutitë e votimit 726 dhe 726/1 që i perkasin fshatit Manati prej nga jam unë. Në këtë fshat PD ka marrë 276 vota, PS 180 vota, LSI 60 vota, PDIU 33 vota e tjerë. Pjerini duhet t´i dijë këto shifra dhe nuk e di përse mi kërkon mua.

Për të tjerat dua të theksoj se çështja e shitblerjes së votës në zgjedhjet e 25 qershorit nuk është një problem “fshati im, fshati yt”, por një problem i madh kombëtar. Në intervistën time jam ndalur te fakti i fakteve, zhvlerësimi i euros me tre lekë gjatë fushatës elektorale, fakt kokëforte i tregut. Le t´u shpjegojë shqiptarëve kryeministri dhe ekspertët e tij ç’është kjo cudi, sa euro duhet të injektohen në tregun tonë në harkun e një muaji për të çuar në këtë zhvlerësim që nuk e arrin as sezoni më i supersuksesshem turistik (shikoni si po forcohet euro pas zgjedhjeve kur edhe startoi realisht sezoni turistik!!!). Përndryshe, nëse nuk kanë një shpjegim ekstra zgjedhor, duhet të mbajmë shënim se blerja e zgjedhjeve është investimi më i madh i qeverisë së koalicionit “Rama një” gjatë katër viteve. Ky është problemi që vetëm sa është cekur, por investigimi i kësaj maskarade nga forcat brenda vendit dhe nga partneret e huaj do të vijë shpejt, nga maja deri në fund të piramidës, në fshatin më të fundit. Asnjë demokraci dhe asnjë qytetar me formim demokratik nuk mund të pajtohet me shkatërrimin e zgjedhjeve të lira, pa të cilat nuk ia vlen të jetohet, thote Izajak Berlin.