Pas aksidentit në tunelin e Kalimashit, Gjiko: falenderoj Zotin që më dha edhe një shans…

Reperi i famshëm shqiptar Asdren Gjikolli, i njohur ndryshe me emrin e skenës Gjiko, është përfshirë në një aksident të rëndë gjatë së hënës në tunelin e Kalimashit. Këngëtari, i cili po udhëtonte drejt Velipojës për një koncert, ka postuar në Instagram foto nga makina e aksidentuar, por edhe për të njoftuar fansat dhe të afërmit se gjendja shëndetësore e tij është e mirë.

“E shfrytëzoj rastin për të falenderuar Zotin që ma dha edhe një shans për të qenë këtu në mesin tuaj. e juaj. Me natën e promshit e kuptova që kam shumë njerëz rreth vetes që kanë vetëm dashuri. Jam kthyer më i fortë se kurrë , gjithmonë do të jem afër jush ! Shihem sonte në Rahovec”, shkruan Gjiko.