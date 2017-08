Deputeti i PS i përgjigjet Preç Zogajt: PD bëri petulla me ujë, votat ua bleu partia tjetër…

Preç Zogaj, i cili kandidonte i 4-ti në listën e PD në Qarkun e Lezhës, analizoi fushatën për zgjedhjet e 25 qershorit, veçanërisht në këtë qark mes dy partive kryesore. Por në përgjigje të pretendimeve të Zogajt ka reaguar deputeti socialist Pjerin Ndreu, i cili ishte kandidat në të njëjtin qark. Përmes një komenti në rrjetet sociale, Nderu fton Zogajn në një ballafaqim publik me fakte mbi fushatën e PD dhe PS në Qarkun e Lezhës, madje thekson se partia tjetër bleu votat e demokratëve.

Reagimi i Pjerin Ndreu

Mikut tim Prec Zogaj ! Për shkak të njohes tonë të hershme e një simpatie reciproke kam heshtur shpesh kur ke anatemuar fushatën e PS në Lezhë ! Kam menduar se ligështimi për humbjen të ka errësuar logjikën, gjëra që edhe ndodhin. Por të thuash se PS nuk bëri fushatë, kjo është absurde ! Kur ne ishim në fushatë ju ishit në çadër dhe te Opinion duke predikuar Repupliken e Re dhe disfatën e Edi Ramës. Petulla me ujë dmth. Të sfidoj të nxjerrim publikisht takimet elektorale të PS dhe PD ! Hajde ta bëjmë dhe do kuptosh dhe vetë diferencën. Votat ua bleu partia tjetër që e di mirë ti. U sul të blejë socialistët por bleu PD tënde të shpartalluar .. Së fundi trego rezultatin në fshatin tënd në raport me 2013 dhe pastaj unë hesht ! Gjeje arsyen tjetër kund i dashur Preç.