Operacionet kundër zjarreve, kostoja 30 milione leke…

Operacionet e ndërmarra nga ekipet zjarrfikëse dhe Forcat e Armatosura për shuarjen e zjarreve kanë një kosto prej 30 milionë lekësh.

Shifra është bërë publike nga ministrja e Mbrojtjes, Mimi Kodheli, e cila në një komunikim për mediat kërkoi nga qytetarët që të tregohen të kujdesshëm, madje edhe kur hedhin një bisht cigareje në mënyrë të pakontrolluar.

“Muaji korrik ka qenë një ndër më të nxehtit, forcat ushtarake kanë zhvilluar aksione në 9 qarqe nga 12 që ka vendi, dhe janë angazhuar 40 % e njerëzve që janë në uniformë.

Avionët kanë fluturuar 143 orë, kanë kryer detyra jashtë angazhimeve ushtarake. Falënderim i veçantë për forcat ushtarake për angazhimin maksimal.

I bëj thirrje qytetarëve për të dhënë kontribut për të ndihmuar në përballimin e situatës, por edhe të mos e provokuar atë.

Aksioni për shuarjen e zjarreve ka kushtuar mbi 30 mln lekë të reja, lekë të taksapaguesve. Duhet ti ruajmë pemët kullotat bimët, sepse janë pasuri e jona. Ndaj duhet të tregojmë kujdes edhe me një bisht cigare të hedhur jashtë”, tha Kodheli.

Një falenderim, ministrja e Mbrojtjes e kishte për vendet fqinje, Italinë dhe Greqinë, që ndihmuan Shqipërinë me avion dhe helikopterë kundër zjarreve

“Avionët ushtarakë italianë e grek na janë bashkuar në ndihmë. Falënderoj homologen italiane për ndihmën, si dhe Ministrin Bushatin për ndërhyrjen dhe sjelljen nga Greqia për fikjen e zjarreve”, tha Kodheli.

Kreu i Emergjencave Civile Shemsi Prençi tha se prej 3 javësh Shqipëria është përballur me vatra zjarri aktive nga të cilat 125 janë shuar me ndërhyrje nga ajri.

“Në të gjithë vendin janë regjistruar 640 vatra gjithsej, 125 prej të cilave kanë kërkuar ndërhyrje nga ajri. Zjarret problematike thuajse janë shuar, aktualisht ka një vatër zjarri në Skrapar, dhe një në rajonin e tunelit në Kërrabë. Lufta me zjarrin dhe temperaturat është e vështirë.

Vlerësoj së tepërmi punën e forcave të armatosura, zjarrfikësve dhe vullnetarëve. Gadishmëria ka qenë në nivel për tu vlerësuar”, tha Prençi.