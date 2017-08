“Na jep 10 euro ose …”, turisti nga Kosova denoncon sjelljen e dy punonjësve të policisë

Në jo pak raste turistë nga Kosova dhe Maqedonia, që zgjedhin bregdetin shqiptar për të kaluar pushimet, përballen me çmime abusive apo shërbime të cilat nuk kanë standardet për të cilat paguajnë.

Por rasti më i fundit, nëse rezulton i vërtetë, mund të përbëjë një skandal, teksa punonjës të policisë së shtetit, duket se po përfitojnë nga prania e lartë e turistëve.

Një denoncim i një qytetari nga Kosova tregon sjelljen aspak profesionale të punonjësve të Policisë së Shtetit.

Sipas tij, gjatë një kontrolli rutinë dhe pasi i gjithë dokumentacioni i kërkuar ishte në rregull, punonjësit e policisë i kërkuan rrzyshfet në mënyrëtë hapur

Denoncimi

Mirëmëngjesi JOQ! Dua të bëj një denoncim. Mbrëmë u nisa nga Prishtina për në bregdetin shqiptar me nusen dhe dy fëmijët.

Rreth orës 04:30 të mëngjesit, më ndali policia afër Fushë-Krujës. Pas 20 minutash këmbëngulje, u bindën se siguracionin e makinës e kisha të vlefshëm për të lëvizur edhe në Shqipëri.

Si rrjedhim, më kërcënuan që ose t’u jepja 10 euro për kafe ose do ta gjenin se për çfarë të më penalizonin.

Unë këmbëngula që të mos u jepja asgjë, kështu që më gjobitën 5000 lekë të reja për rripin e sigurimit. Arrita të merrja numrat e policëve.

Numrat e tyre ishin përkatësisht 08258 dhe 07935 dhe vetura e tyre kishte targën MB-296 AA.

Shpresoj që dikush të merret me këtë çështje. Është për të ardhur keq mënyra si na shohin neve nga Kosova një pjesë e shqiptarëve: si gjahun e tyre veror.

Shqipërinë nuk e ndërroj me gjithë botën dhe pikërisht ngaqë e dua, nuk dëshiroj ta shoh në këtë gjendje.

Dëshiroj të mbetem anonim. Do të dëshmuar me gjithë qejf përpara gjykatësve për këtë rast që policët më kërkuan para në vend të gjobës. Kalofshi mirë.”