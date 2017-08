Zjarri rrezikon edhe Kishën e Laçit, denoncojne qytetarët

Prej disa javësh në të gjitha vendin zjarret po djegin me qindar hektarë pyje e kullota, ndërsa së fundmi raportohet se flakët kanë përfshirë edhe zonën pranë Kishës së Laçit, një vend i shenjtë që mirëpret me mijëra besimtarë.

Qytetarët të alarmuar kërkojnë ndërhyrjen e menjëhershme të ekipeve zjarrfikëse, përfshi edhe helikopterët apo avionët e posaçëm për të shuar flakët.

Fotot e mëposhtme tregojnë se zjarri është afruar pranë Kishës së Laçit, por ende nuk ka një informacion zyrtar nga Emergjencat Civile në lidhje me situatën.