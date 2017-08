Temperaturat e larta, ja kur do te shpetojme nga i nxehti ekstrem

Edhe dita e sotme do te jete e nxehte perveluese dhe me temperatura te larta, por beni durim. I nxehti i tmerrshem do te largohet ne fundjave nga Evropa.

“Vala e te nxehtit “LUCIFER” terhiqet te premten nga Europa duke i lene vend normalitetit termik te muajit gusht”- njoton Meteoalb.

Sipas parasikimit te Meteoalb sot temperaturat do te jene te larta, por jo me me shume se 38 grade.

Dita e neserme do te shenoje pak renie, pasi temperaturat parahsikohet te shkojne 36 -37 grade.

“Me tej, temperaturat do te ulen pas dates 10, maksimumi do jete reth 32 grade C”- thote Meteoalb.