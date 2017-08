Humb jetën fëmija 6 vjeçar, i bie dera e hekurit në kokë

Një fëmijë i mitur, vetëm 6 vjeç, ka humbur jetën në mënyrë aksidentale. Burime zyrtare nga policia bënë të ditur se 6-vjeçari me inicialet A.S ishte duke luajtur në oborrin e shtëpisë së dajës së tij, kur porta e hekurit është shembur, duke e goditur në kokë.

“Rreth orës 10.15, jemi njoftuar nga urgjenca e spitalit Rajonal Peshkopi, se është sjellë nga familjarët pa shenja jete në spital një fëmijë 6 vjeçar.

Menjëherë është ngritur grupi hetimor duke shkuar në ambjentet e spitalit, ku ka rezultuar se nga kqyerja paraprake e trupit të fëmijës e kryer nga eksperti mjeko-ligjor janë konstatuar dëmtime fizike në kokë.

Nga veprimet e para hetimore rezulton se fëmija A.S, 6 vjeç banues në lagjen “Sule”, njësia administrative Fushë-Çidhën, Dibër, kishte shkuar tek shtëpia e dajës së vet në fshatin Blliçe-Dibër, dhe duke luajtur në oborr me portën e hekurit me shina është shembur porta duke e goditur në kokë fëmijën 6 vjeçar.

Si pasojë e goditjes fëmija A.S, ka humbur jetën.

Grupi hetimor vijon veprimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes”, thuhet në njoftimin paraprak të policisë.