“Një grua u gdhi e ve nga ëndrra e gënjeshtërt e babait të tre fëmijëve”

Një vlonjat, baba i tre fëmijëve i dha fund tragjikisht jetës duke u vetëvarur me litar në banesën ku ai jetonte me familjen.

Ngjarja ka ndodhur gjatë ditës së djeshme, dhe pedagog nga Vlora Ilir Metaj, zbulon detaje tronditëse që fshihen pas aktit ekstrem të kryefamiljarit, të cilin ai zbulon se e kishte fqinj.

“Dje, ne pallatin ku banoj, ndodhi nje tragjedi. Nje burre vari veten. Ishte baba i tre femijeve. Arsyeja? Ishte zhytur ne borxhe sepse kishte humbur shume ne kumar. Kazino…aty ku “party” zgjat 24 ore ne 24.

Vertet zgjat shume…

Shpesh here zgjat sa nje jete qe do të shuhet ne mengjes, nen nje litar qe lekundet dhe nje leter e zhubrosur me dy fjalet e fundit: me fal nene, i humba ne kumar… me fal e dashur, i humba ne kumar… me falni te dashur femije, babi humbi në kumar leket e kredise… me fal, ti endrra ime e genjeshtert, te humba ne kumar…

Sot ne mengjes nje grua u gdhi e ve, me tre femije te vegjel per te rritur dhe nje mal me borxhe ne kurriz”, shkruan ai në një status në rrjetin social Facebook.