Qytetarët e Dibrës habisin Ramën/ Më shumë i shqetëson riorganizimi i PD, se mungesa e mjekëve…

Një ditë pasi publikoi raportin për Kukësin, Kryeministri Edi Rama përmes rrjeteve sociale ka bërë të njohur rezultatet nga dëgjesat publike të kryera në Qarkun e Kukësit.

Referuar këtij raporti, ajo që bie në sy është fakti se në këtë Qark si PD ashtu edhe PS kanë një rënie përsa i përket numrit të votave, krahasuar me 2013, ndërsa LSI ka shtuar rreth 2100 vota.

Demokratët kanë humbur rreth 8800 vota në 25 Qershor krahasuar me 4 vite më parë, ndërsa PS vetëm 308 të tilla.

Ajo që të më shumë përshtypje është sesi qytetarët e Dibrës janë më shumë të shqetësuar për riorganizimin e strukturave të një partie, qoftë kjo edhe partia që do të qeverisë vendin në 4 vitet e ardhshme, dhe jo për mungesën e mjekëve dhe specialistëve në sistemin shërndetësor në këtë qark.

Qytetarët e Dibrës si problemin kryesor kanë renditur rrugën Peshkopi-Tiranë, ndërsa shqetësimi i dytë është mungesa e ujit dhe investimeve të mjaftueshme për të, përfshi këtu edhe mungesa e ujit për qëllime bujqësore.