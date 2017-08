Spartak Ngjela: Urgjent reforma për pronën, të ndërhyjnë SHBA dhe BE

Spartak Ngjela përmes një komenti në rrjetet sociale apelon për nisjen e reformës mbi pronën, që sipas tij duhet të ecë paralelisht me atë në sistemin e drejtësisë. Ngjela shkruan se Shqipëria ka nevojë për një operacion çezarian në fushën e pronësisë.

“Reforma e pronës që filloi në Shqipëri në vitin 1945 me forcën e armatës shtetërore; vijoi po njëlloj edhe në vitin 1991-2015, por këtë herë me një formë paqësore dhe “ligjore”, me gjyqtarë të korruptuar dhe qeveri të korruptuara: në një krah vidhej shteti nga qeveritarët, dhe, në krahun tjetër, me një gjykatë të korruptuar, fallcifikoheshin kthimet e pronave “pronarëve” duke ua dhënë njerëzve anonimë, që qeveritarët të riciklonin paranë ë vjedhë nga arka e shtetit. Kudo abuzim me pronën i cili tani ka sjellë paralizimin e ekonomisë shqiptare”, shkruan Ngjela.

Sipas tij, “i gjithë korrupsioni shqiptar, krimi i organizuar, me rrënjë në qeveritë e korruptuara shqiptare që kaluan me stafetë njëra pas tjetrës në mbi 20 vjetët e fundit, ka reflektuar konkretisht në grabitjen e pronës”.

Komenti i Spartak Ngjelës

Kjo sot është një e vërtetë apodiktike…

l. Trishtimi shqiptar është i lidhur me krimin universal kundër pronave të shqiptarëve kudo ku ata banojnë: genocid jashtë Shqipërisë, në Serbi dhe Greqi, për të shpronësuar nga pronat e tyre dhe për të asimiluar shqiptarët autoktonë; dhe në Shqipëri, terror, krim e forcë shtetërore e gjatë për të shpronësuar pronarët në funksion të qeveritarëve, dhe krerëve.

Për sistemimin historik, moral dhe ligjor të pronës dhe pronësisë Shqipëri, duhet një ndërhyrje cezariane.

ll.

Kjo është arsyeja që në Shqipëri sot, reforma e pronës i duhet shtuar sa më shpejt Reformës në Drejtësi.

Reforma në Drejtësi nuk mund të ketë kthim, por ajo është vetëm fillimi. Fazë e barabartë me të, që duhet të fillojë menjëherë, është reforma morale e pronës në Shqipëri.

Gjëndja e pronës akrualisht është shumë e rëndë sot në Shqipëri, por jo e pa shpresë.

Politika amerikanë dhe ajo e Bashkimit Europian me anë të Berlinit duhet të ndërhyjnë me forcë në këtë aspekt, sepse, që të arrihet objektivi global amerikan me botën shqiptare në Ballkan, duhet të vihet në rrugë racionale zhvillimi integral i Shqipërisë.

Në funksion të kësaj, në radhë të parë duhet të bëhet ridimensionimi i pronës, tregut dhe demokracisë në Shqipëri.

Kjo lloj politike e korruptuar në Shqipëri është edhe injorante, sa nuk e kupton dot fare trininë e më sipërme, por është edhe keqbërëse në funksion të korrupsionit dhe krimit që drejton.

Për këtë arsye:

lll.

Më ndihmë të ekspertëve amerikanë dhe gjermanë, në Tiranë duhet të ngrihet, sa më shpejt që të jetë e mundur, Instituti Kombëtar i Pronës, dhe ky institut i madh shkencor duhet të drejtohet nga Byroja Kombëtarë e Pronës: një komision miks ky me ekspertë shqiptarë dhe të huaj që duhet të ketë forcë ekzekutive, të dhënë posaçërisht nga ligji ose Kushtetuta.

Çështja e pronësisë në Shqipëri kërkon ekspertizë të nivelit të lartë botëror.

Nëse në Shqipëri do të funksionojnë paralel në nivel të lartë moral dhe ligjor: SPAK, Gjykata e reformuar, Byroja Kombëtarë e Hetimit; dhe Instituti Kombëtar Pronës me Byronë e tij; Shqipëria e fillon realisht hyrjen në botën perëndimore me një prelud racional.

Paralelizimi i reformës në drejtësi me reformën e pronës, duhet të hyjë në një juktapozicion (juxaposition) të domosdoshëm.