Superjahte me qira (FOTO)

Superjahtet janë një luks për një pjesë të vogël të njerëzve. Luksi që ato kanë brenda janë të ngjashme me hotele me 5 yje më të famshme në botë, por me një ndryshim të madh, janë të lëvizshme.

Por ndërsa vlera e tyre arrin në disa miliona euro, tashmë kanë filluar të jepen me qira për ata që nuk kanë mundësi që t’i blejnë.

Por edhe kjo sërish është luks për shumë pak persona, pasi qira javore për këto super jahte ku nuk mungojnë pishinat dhe pista e uljes së helikopterëve fillon nga 1 milionë euro në javë.