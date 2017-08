FOTO/“Një ndjekje e çmendur”, makina e policisë përplaset me atë të “skifterëve”

“Një ndjekje të çmendur” e kanë cilësuar mediat italiane aksionin e karabinierëve në kapjen e 3 shtetasve shqiptarë që akuzohen për disa vjedhje në zonën e Correggios.

Policia italiane kishte marrë denoncime për aktivitetin e tre “skifterëve”, ndaj dhe kishte shtuar patrullimet në këtë zonë.

Në orët e vona të mbrëmjes së të enjtes, një patrullë e policisë ka identifikuar 3 shqiptarët që po lëviznin me një BMV të vjedhur.

Karabinierët janë vënë në ndjekje të automjetit, të cilin ka arritur ta ndalojë vetëm pasi një nga makinat e policisë është aksidentuar me BMV që lëviznin shqiptarët.

Gjithsesi dy nga “skifterët”, arritën të arratiseshin duke ikur me vrap nëpër fusha, ndërsa i 3-ti është arrestuar nga policia. Mediat italiane shkruajnë se policia ka identifikuar edhe dy shqiptarët e tjerë, ndërsa arrestimi i tyre është çështje ditësh.