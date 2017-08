Zgjedhjet për kreun e PD, Astrit Patozi: Ka ende thagma të pazbardhura…

Astrit Patozi, një prej kundërshtarëve dhe kritikëve të kreut demokrat Lulzim Basha, përmes një komenti në rrjetet sociale thotë se zgjedhjet e 22 Korrikut do t’i frymëzojnë gjatë studiuesit dhe politologët. E ndërsa e konsideron garën për kreun e PD si një farsë, Patozi shkruan se ka ende thagma të pazbardhura për çfarë ka ndodhur në atë proçes. “Ato janë shembulli tipik i nevojës që ka politika shqiptare ka nevojë për një shkundje të fortë, që fillon me demokratizmin dhe çbunkerizimin e partive. Lëvizja për Ringritjen e Partisë Demokratike ka marrë përsipër që ky aksion i madh politik të nisë me reformimin e së djathtës”, shkruan Patozi.

Komenti i Astrit Patozit

Zgjedhjet e 22 Korrikut do t’i frymëzojnë gjatë studiuesit dhe politologët

Një studim për të mos u humbur i Afrim Krasniqit, ku shpjegohet shumë profesionalisht se kriza e demokracisë tek partitë tona shkakton efekte të rënda për shtetin, sistemin dhe shoqërinë tonë. Autori e merr shtysën kryesisht tek zgjedhjet e brendshme të dy partive të mëdha, duke pasur preçedencë Partinë Demokratike. Jo thjesht për shkak të nostalgjisë, që e lidh me të, por më shumë për arsye të flagrancës së çudive dhe trukimeve, që u vunë re në farsën e 22 korrikut. Studimi trajton me detaje të gjitha shifrat absurde, që çojnë automatikisht në deduksionin se zgjedhjet për kryetarin e Partisë Demokratike u manipuluan fare trashë. Krahasimi me rezultatet e opozitës në zgjedhjet politike, të cilat ishin mbajtur më pak se një muaj më parë, e bëjnë fare qesharake “fitoren” e Lulzim Bashës.

Kam bindjen e plotë se zgjedhjet e 22 korrikut do të shërbejnë për një kohë të gjatë si referencë negative për studiuesit dhe politologët, ndonëse ka ende thagma të pazbardhura për to. Ato janë shembulli tipik i nevojës që ka politika shqiptare ka nevojë për një shkundje të fortë, që fillon me demokratizmin dhe çbunkerizimin e partive. Lëvizja për Ringritjen e Partisë Demokratike ka marrë përsipër që ky aksion i madh politik të nisë me reformimin e së djathtës.