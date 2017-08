Atletet e Ramës/Sputnik dhe mediat malazeze analizojnë mungesën në foton familjare

Ka tërhequr sërish vëmendjen Edi Rama, në Samitin e Ballkanit në Podgoricë me atletet e tij por jo vetëm.

Gazeta më e madhe në Podgoricë, Vijesti dhe portal rus Sputnik kanë publikuar lajmin për mungesën e kryeministrit shqiptar në foton familjare me zv.presidentin e SHBA, Mike Pence dhe liderët e Ballkanit.

Si Vijesti ashtu dhe Sputnik, i referohen ish-kryeministrit Sali Berisha, i cili shkruante në faqen e tij të Facebook-ut, se shkaku i mungesës së Ramës në foto kanë qenë vetëm atletet e tij, pasi sipas Berishës protokolli nuk e ka lejuar Ramën që të ketë një veshje jashtë kuadratit ceremonial.

Mirëpo ky argument bie menjëherë me precedentin e Triestes ku kanë marrë pjesë nivel më i lartë përfaqësimi si kancelarja Merkel, presidenti i Francës Macron, kryeministri i Italisë, Gentiglioni, e kryeministrat e Ballkanit. Edhe në atë takim Edi Rama mbante atlete dhe doli në foton familjare.

Por gjithsesi enigma mbetet, aq më shumë që as Rama që u përgjigjet çdo komentuesi në Facebook për gjëra edhe më të thjeshta e as zyra e kryeministrit nuk kanë shpërndarë ndonjë komunikatë.

Burime diplomatike i bënë të ditur tesheshi.com se bëhet fjalë thjesht për një problem teknik, i cili konsiston me çështje orari, ku Rama ka zhvilluar një takim me një diplomat të rëndësishëm në Hilton, gjatë momentit kur ishte lënë fotografia, por nuk bëhet fjalë për një informacion të konfirmuar.

Gjithsesi çështja e atleteve, duket se këtë radhe nuk ka ofruar atë jehonë që dha herën e parë.

Lajmi i Viesti ka qenë mjaft i lexuar dhe ka marrë mbi 40 komente të ndryshme, ku shumica e komentuesve theksonte se me atlete apo pa atlete Rama, edhe pse nuk është kryeministri i Francës apo i Gjermanisë u bë prap qendra e vëmendjes.

Ndërkaq, dy ditë më parë, Sputnik-u rus botonte një shkrim mbi samitin e Podgoricës, ku theksonte se Mike Pence vjen në Ballkan jo thjesht për të bllokuar influencën ruse, por edhe për të ngadalësuar depërtimin gjerman që e udhëheq Angela Merkel prej disa vitesh.

Sputnik theksonte se Edi Rama, është pikërisht njeriu i afërt i Merkelit në rajon.

Dhe këtu Sputnik duket se ka të drejtë, pasi të gjithë e mbajmë mend kohën e çadrës, kur ishte qeveria e Angela Merkelit që udhëhoqi përpjekjet për futjen e PD në zgjedhje, duke përdorur edhe një ultimatum të qartë.

Në fund kompromisi u krye nga amerikanët, kur në Tiranë mbërriti zyrtari i lartë i DASH-it, Hoyt Brian Yee.

A ka ndodhur një çarje mes Uashingtonit dhe Berlinit për Ballkanin siç thonë rusët?!

Fakt është se deri tani kjo hipotezë e Sputnik as është përgënjeshtruar e as është konfirmuar as nga mediat amerikane e ato gjermane. /tesheshi.com/