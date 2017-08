Situata e rëndë në Shqipëri, 360 efektivë ushtarakë në ndihmë të shuarjes së zjarreve

Vijon angazhimi i FA në luftën kundër zjarreve, 360 efektivë, 19 mjete, 13 zjarrfikëse si dhe autoambulanca në qarqet Tiranë, Vlorë dhe Elbasan

Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë vijojnë pa ndërprerje luftën kundër zjarreve në të gjitha qarqet e vendit. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit janë angazhuar 360 efektivë të ushtrisë, 19 mjete, 13 zjarrfikëse si dhe autoambulanca në qarkun e Tiranës, Vlorës dhe Elbasanit. Gjatë ditës së djeshme, efektivët e ushtrisë i kanë ardhur në ndihmë Emergjencave Civile në Dajt dhe Bërzhitë, qarku Tiranë, në Dukat, qarkut Vlorë si dhe në Krastë, qarku Elbasan. Në këto operacione morën pjesë 190 forca të ushtrisë, 15 mjete dhe autoambulanca.

Ndërkohë sot rreth 170 efektivë, 6 zjarrfikëse dhe 4 mjete janë duke punuar për shuarjen e zjarreve në Dajt, qarku Tiranë, Dukat, qarku Vlorë dhe Krastë qarku Elbasan. Në gatishmëri për të ndërhyrë në çdo moment që do kërkohet janë 50 efektivë të Bunavisë, 50 forca në Burrel në ndihmë të qarkut Dibrër dhe 30 forca në Tiranë. Forcat e Armatosura do të vijojnë të jenë në gatishmëri dhe do ti vijnë në ndihmë komunitetit për çdo emergjencë.

Qarku Tiranë

Në fshatin Ibë, Njësia Administrative Bërzhitë, bashkia Tiranë, pas një pune të gjatë nga forca të MZSH Tiranë dhe 30 forcave ushtarake që shkuan për ndihmë, është shuar zjarri i rënë në sipërfaqen pyjore, ku si pasojë u dogjën rreth 10 ha me shkurre dhe pisha.

Tek Shkalla e Tujanit në Malin e Dajtit ditën e djeshme është riaktivizuar zjarri në një sipërfaqe të madhe zjarri, dhe ka vijuar të jetë aktiv gjatë gjithë natës. Vatra e zjarrit u dobësua pas ndërhyrjes nga helikopteri. Forca të MZSH Tiranë dhe forca ushtarake po punojnë për të krehur të gjithë zonën nga vatrat e fshehura të zjarrit.

Qarku Vlorë

Në Parkun Kombëtar të Llogarasë në fshatin Dukat të bashkisë Vlorë kanë qenë aktive vatra zjarri, në terren shumë të thyer malor mbi aksin rrugor nacional Vlorë-Llogara-Himarë. Për shkak të terrenit, ndërhyrja e forcave dhe automjeteve zjarrfikëse ka qenë epamundur. Qendra Kombëtare Operacionale e Emergjencave Civile (QKOEC) dhe Drejtoria e Përgfjithshme e Emergjencvae Civile kanë kërkuar ndihmë pranë Qendrës së Përgjigjes ndaj Emergjencave Civile në Bashkimin Europian (ERÇ). Aktualisht në qark janë rreth 20 vatra zjarri aktive në largësi nga njëra tjetra, çka vështirëson shuarjen e tyre plotësisht. 3 vatra zjarri janë në krahun e majtë në aksin rrugor Orikum-Llogara-Himarë, konkretisht 1 në fshatin Dukat, 1 në Parkun Kombëtar të Llogarasë, 1 sipër fshatit Palasë dhe pjesa tjetër e vatrave të zjarrit janë në fshatrat e Lumit të Vlorës (Tërbaç, Vranisht dhe Kallarat). Mëngjesin e sotëm një helikopter ka shkuar përsëri në Parkun Kombëtar të Llogarasë dhe vijon punën, pasi situata duhet mbajtur nën kontroll që zjarri mos të përfshijë nga flakët Parkun Kombëtar.

Qarku Dibër

Në vendin e quajtur “Gura e Sllatinës”, Njësia Administrative Sllovë, bashkia Peshkopi, ka rënë zjarr në terren të thyer malor, ku si pasojë ndërhyrja nga Shërbimi vendor i MZSH Dibër ka qenë e pamundur. Në vendngjarje kanë shkuar forca të Zonave të Mbrojtura, banorë të zonës dhe punonjës të njësisë administrative. Nga informacioni i fundit i marrë vatrat e zjarrit janë ende aktive.

Qarku Elbasan

Në në fshatin Krastë të bashkisë Elbasan, ka rënë zjarr në një sipërfaqe me shkurre dhe pisha, i favorizuar dhe nga era e fortë. Zjarri ka qenë aktiv gjatë gjithë natës dhe po punohet për shuarjen e tij. Nga informacioni i fundit i marrë zjarri është vënë nën kontroll në pjesën e zonave të banuara dhe po punohet për shuarjen e plotë të tij.

Qarku Berat

Në fshatin Kuç të bashkisë Skrapar ka rënë zjarr në shkurre dhe pisha. Shërbimi i MZSH Skrapar ka shkuar pranë vendngjarjes por për shkak të terrenit të thyer malor nuk ka mundur të veprojë. Si pasojë e zjarrit u dogj një sipërfaqe e konsiderueshme me pisha dhe shkurre.