Merkel thyen rekordin në Facebook, por ja si renditet kryeministri Rama

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama është ndër tre kryeministrat më të pëlqyer në rrjetin social “Facebook”.

Keshtu shkruan gazeta serbe “Danas”, e cila rendit kryeministrat pasi i ka bere me pare hulumtimin e faqeve ne rrjetin social Facebook dhe numrin e ndjekesve ne to.

Sipas gazetes serbe, ne krye te listes se me te ndjekurve eshte Angela Merkel me 2,5 milionë ndjekës, e ndjekur nga Dmitry Medvedev me 1,5 milionë ndjekës.

Gazeta thekson se Rama ka 1.117.249 pëlqime dhe komentues pa fund ne faqen e tij qe i komentojne apo reagonje pas aktiviteteve qe ai poston.

Kryeministri kroat, Andrej Plenkoviç, “ndiqet” nga vetëm 65.242 persona. Me pas vijne Plenkoviç, dhe Isa Mustafa, të cilin e ndjekin në rrjetin social “Facebook” 65.596 persona.

Lideri më pak i ndjekur në “Facebook” është Robert Fico, kryeministri sllovak, me vetëm 4.604 persona.