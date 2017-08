Zjarr i madh në Krastë të Elbasanit (Video)

Vijon të përhapet vatra e zjarrit që ka rënë që prej mbrëmjes së djeshme në zonën e Krastës në Elbasan.

Forca të shumta ushtrie dhe zjarrfikëse kanë shkuar në ndihmë të banorëve të zonës për të bërë të mundur shuarjen e flakëve dhe mos avancimin e tyre drejt banesave.

Siç duket edhe në këtë video zjarri ka qenë i përmasave të mëdha teksa deputeti i PD-së në Elbasan, Luçiano Boçi ka bërë thirrje për ndërhyrje sa më të shpejtë të zjarrfikësve.

Reagimi

Krasta vazhdon të digjet, ndërsa fotot e reklamat me zorrë uji në duart e rilindasve morën dhenë e fcb-ve e mediave online.

Pas kësaj Elbasanit do i shdrisë në horizontin dikur të gjelbëruar, e zeza që e zuri.

Nga natyra apo shteti?

Ketë cdokush e zgjedh ta gjykojë sipas këndvështrimit.

Reparti i zjarrfikësve totalisht jashtë betejës, kundron “spektaklin” e dritave natyrale.

Bashkia është dorëzuar prej orësh.

Ndërsa qeverisë i ka mbaruar uji e karburanti bashkë.

Deri këtu e pat dhe kjo.

Flakët do tulaten të patrazuara deri në lodhje, duke përpirë gjithçka.

Fajin me siguri si nën zë, do ja venë njerëzve të shkretë, pse nuk dolën me kusi e sapllake me fik zjarrin!!!???

Cinike!

Me siguri Rama më pas, do vijë për një bashkëbisedim për bashkëqeverisjen e Krastës!!!! Sa gëzim sjell ky kryeminstri ynë?!!!!!



