Ministri i Brendshëm flet për rrezik të sigurisë kombëtare, paralajmërimi i fortë

Ne nje kohe vape perveluese e me vatra zjarri ne cdo cep te vendit, ministri i Brendshëm, Demiraj flet per rrezikim te sigurise kombetare nga zjarrvenia e qellimshme.

Me ane te nje postimi ne faqen e tij ne FB, teksa inkurajon strukturat qe luftojne me flaket per te shpetuar pasuri dhe jete njerezish, ai paralajmeron ashper: “Zjarrevenia e qellimshme rrezikon sigurine kombetare dhe pergjegjesit do te kapen e denohen ashpersisht”.

Postimi i ministrit Demiraj

Te nderuar miq!

I nxehti ka bere qe me vendin tone per tashme dy muaj te kete shume zjarre. Drejtoria e pergjithshme e emergjencave civile, zjarrfikesit, policia e shtetit, forcat e armatosura, bashkite, prefekturat po punojne nate e dite per te vendosur situaten nen kontroll.

Inkurajoj te gjitha keto struktura qe po luftojne me zjarret ne cdo cep te territorit per te shpetuar njerezit dhe pasurine kombetare.

Zjarrevenia e qellimshme rrezikon sigurine kombetare dhe pergjegjesit do te kapen e denohen ashpersisht. DD.