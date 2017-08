Ambasada e SHBA jep detaje mbi takimet e kongresmeneve me Bashen e Meten/ Ja per cfare u diskutua

Ambasada Amerikane ka dhënë detaje lidhur me takimet e dy kongresmenëve amerikanë, Devin Nunes dhe Rick Crawford, që vizituan Shqipërinë së fundmi.

Sipas ambasadës, ata vunë theksin te lufta kundër terrorizmit dhe zbatimi i reformave në Shqipëri.

DEKLARATA

Anëtarët e Dhomës së Përfaqësuesve Devin Nunes dhe Rick Crawford vizituan Shqipërinë, ku u takuan me një sërë udhëheqësish për të diskutuar çështje të ndryshme, përfshirë aleancën e NATO-s, sigurinë rajonale, bashkëpunimin për mbrojtjen dhe luftën ndaj terrorizmit, si dhe marrëdhëniet dypalëshe. Gjatë vizitës së tyre, Anëtarët e Dhomës së Përfaqësuesve Nunes dhe Craëford u takuan me Presidentin Meta, Kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha, dhe zyrtarë të tjerë. Ata vunë theksin në rëndësinë e kontributit të Shqipërisë në luftën ndaj terrorizmit, rolin e vendit në stabilitetin rajonal dhe nevojshmërinë për zbatimin e reformave kyçe.