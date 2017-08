Samiti në Podgoricë/ Pence jep porositë e Trump për liderët e Ballkanit

Në fjalën e mbajtur në Podgoricë, zëvendëspresidenti amerikan, Pence, ka shpalosur para liderëve të rajonit politikën e SHBA ndaj Evropës dhe Ballkanit dhe ka inkurajuar liderët të bëjnë si duhet detyrat për të cilat janë besuar nga qytetarët.

“Më ka dërguar Trump për të përcjellë angazhimin e veçantë për Ballkanin Perëndimor. Trump do të qëndrojë me ju ndërsa ndiqni të ardhmen tuaj evropiane, SHBA ju mbështet, se cdo rrugë do forcojë Evropën. Me Trump politika e SHBA do të jetë prosperiteti i Amerikës në fillim, por Amerika e para nuk do të thotë Amerika e vetme, lidhja SHBA-Evropë do të jetë jetike, ne jemi më të fortë se bashku sesa të ndarë”- tha ai.

Ai porositi liderët të lënë mënjanë zemërimet. “Punoni së bashku, forconi ekonomitë, luftoni korrupsionin, ndërtoni qeveri të besueshme e të përgjegjshme, rrisni besimin te njerëzit, detyra juaj kërkon kurajë”- tha ai.

Zv.presidenti amerikan, Mike Pence, mbërriti dje pasdite në Mal të Zi, ku u mirëprit në aeroportin e Podgoricës nga Kryeministri Dusko Markoviç. Kjo është vizita e parë e një zyrtari të lartë amerikan në rajonin e Ballkanit, që pas zgjedhjes së Presidentit Donald Trump.

Pence mbërriti në Mal të Zi i shoqëruar nga bashkëshortja e tij, Karen, në vazhdën e turit të tij europian që nisi me vizitën në Estoni, e më pas me ndalesën në Gjeorgji. Ndikimi rus në Ballkanin Perëndimor mbetet shqetësimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nënpresidenti i Shteteve të Bashkuara, Mike Pence, thotë se masat diplomatike që ka marrë Rusia në përgjigje të sanksioneve të reja amerikane nuk do të ndikojnë te përkushtimi i Shteteve të Bashkuara ndaj sigurisë për vete dhe aleatët e tyre.

Pence i bëri komentet në Gjeorgji, një ndër ndalesat në kuadër të turneut të tij në tri vende aleate. Zv.presidenti Pence thotë se turneu i tij është një sinjal i qartë i mbështetjes së Shteteve të Bashkuara për vende që kanë përqafuar vlerat e Perëndimit. “Presidenti Trump më ka dërguar në këtë turne me një mesazh shumë të qartë për vendet baltike, për popullin gjeorgjian dhe më pas për Malin e Zi, se Shtetet e Bashkuara do të qëndrojnë përkrah vendeve liridashëse në botë. Dhe, ashtu siç e ka thënë Presidenti, këtë do ta bëjmë jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra”.

Zv.presidenti amerikan foli edhe për sanksionet e reja që ka miratuar Kongresi si ndëshkim ndaj Rusisë. Pence tha se sanksionet e reja që do të hyjnë në fuqi së shpejti, sapo të marrin firmën e Presidentit Trump, dërgojnë një “mesazh shumë të qartë” se veprimet e Rusisë në Ukrainë dhe mbështetja që Moska u jep Iranit dhe Sirisë “duhet të ndryshojnë”.