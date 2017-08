Drejtoresha në Kryeministri jep dorëheqjen, ja arsyeja…

Fatma Fshazi, e cila prej vitit 2013 ka mbajtur detyrën e Drejtoreshës së COD në Kryeministri, ka njoftuar largimin nga detyra përmes dorëheqjes.

Me nje postim ne faqen e saj ne rrjetin social Tëitter, ajo shkruan:

“Ka qene një ëndërr që gati askush si besonte, nje pune e pafund, pa pushim real as në maternitet.

“Por duhet nje pike a presje per çdo gje gjithsesi, e njeren nga keto e vura sot si drejtor i pergjithshem i COD”.

“Per çdo gje ju lutem vijoni me ekipin!”.