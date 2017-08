Rrëfehet 48 vjeçari: Kënaqem me seks me të dashurën, por ajo refuzon të më bëjë…(+18)

Një burrë 48 vjeçar ka rrëfyer për psikologen e The Sun historinë e tij që ka me të dashurën 46 vjeçare.

Në letrën që i ka shkruar asaj, ai ka treguar se kalojnë shumë mirë, por që e dashura refuzon t’i bëjë atij seks oral, por që burri i bën asaj dhe është në rregull.

Më poshtë ju sjellim letrën e burrit që i ka shkruar psikologes:

E dashur Deidre

Prej muajsh unë jam në lidhje me një grua dhe tani ne po e shijojmë shumë kohën bashkë.

Gjithçka është në rregull, përpos një problemi që kemi.

Problemi ynë se ne kemi dallime në gjërat seksuale që ne na pëlqen t’i bëjmë.

Mua më pëlqen t’i bëj asaj seks oral dhe ajo është në rregull me këtë.

Por problemi është se ajo nuk dëshiron që të më bëjë mua.

Unë e dua këtë por ajo thotë se nuk mund ta bëjë pasi i vjen për të vjellë.

Madje ajo as nuk do që të më stimulojë me duar. Mua më duket kjo gjë shumë frustruese sepse unë kam nevojë të jem i prekshëm dhe i ledhatuar aq shumë sa edhe ajo.

Ajo është 46 vjet ndërsa unë jam 48.

Unë jam duke provuar që të jem i durueshëm, por më duket se nuk do mbërrij askund kështu.

Përgjigja e psikologes:

Tregoj të dashurës tënde se ti vërtetë brengosesh për të por që ke nevojë për kujdes dhe ledhatime e stimulime aq sa edhe një femër, në mënyrë që ta shijosh seksin e plotë.

Pyete atë që të fillojë, madje me një prekje të thjeshtë. Por t’i bësh presion atë që të bëjë diçka me të cilën ajo nuk kënaqet, vetëm do ta shtysh më shumë që mos ta bëjë.