Zyra e Bashkëqeverisjes/Edi Rama: Ja pse i kthej 48 aplikimet…

Kryeministri Edi Rama ka bërë të ditur se aplikimet për ngritjen e Zyrës së Bashkëqeverisjes kanë arritur në 48, por pjesa më e madhe e tyre nuk janë të plota. Rama u kërkon aplikantëve që të plotësojnë dokumentacionin e kërkuar, pasi në të kundërt aplikimi do të konsiderohet i pavlefshëm. Rama thekson se nga 48 aplikimet, vetëm 11 kanë bashkëngjitur letrën e motivimit, porn ë asnjë aplikim nuk ndodhen dy letrat e kërkuara të rekomandimit për kaniddaturën.

Komenti i Kryeministrit

ZYRA E RE E BASHKEQEVERISJES (2)

Deri sot në orën 18:00, aplikimet e dërguara në adresën: zyraebashkeqeverisjes@kryeministria.al janë 48

Megjithatë, nga 48 aplikime në total, vetëm 11 kanë bashkëngjitur letër motivimi dhe asnjë nuk ka nisur 2 letrat e kërkuara të rekomandimit për kandidaturën.

Qoftë atyre që kanë aplikuar vetëm me CV, apo edhe atyre me letër motivimi por pa letrat e rekomandimit, do t’u kthehet përgjigjje që të plotesojnë aplikimin e tyre pikë për pikë sipas kërkesës, për ta bërë të vlefshëm.

Të gjithe të interesuarve u lutemi të lexojnë me vemendje postimin e shpalljes së interesit, për mbledhjen e kandidaturave për t’u bërë pjesë e skuadrës së Platformës online të Bashkeqeverisjes me Njerëzit e Zakonshëm.

Eshtë e domosdoshme që çdo aplikant të plotesojë kërkesat për Letren e Motivimit + CV + 2 letra rekomandimi për kandidaturen e tij/saj. Përndryshe aplikimi do të perjashtohet si i pavlefshëm.

Faleminderit!

Grupi i Punës për ngritjen e Zyrës së Bashkëqeverisjes.